Wolff descarta reemplazar a Bottas por Russell en 2021

La destacada actuación de Russell en el GP de Sakhir del pasado fin de semana llevó a sugerir que Mercedes podría tratar de diseñar un intercambio que vería a Bottas volver a Williams el próximo año y al piloto británico en el equipo campeón de la Fórmula 1.

Sin embargo, Wolff enfatizó que sigue siendo leal a Bottas, y dejó claro que el momento de Russell llegará.

"Estará en nuestro coche", dijo Wolff. "Por la presente lo confirmo. Tenemos un contrato con Valtteri".

"Va a correr el año que viene. Necesitas patearme bastante fuerte en una zona sensible para que alguna vez pierda mi lealtad. Y yo soy leal a mis dos pilotos de carreras".

"De la misma manera, soy leal a nuestros pilotos junior. George hizo un trabajo fenomenal el fin de semana pasado. Se merece estar en un gran coche algún día. Tiene un contrato con Williams por otro año".

"Han sido muy flexibles y complacientes al tener a George, dando a George a Mercedes el otro fin de semana, y todo va a salir bien. Pero con calma, y de forma estructurada".

Wolff admitió que Bottas se había puesto en una posición difícil durante el fin de semana de Sakhir, con Russell "sin nada que perder" y haciendo un gran impacto en su participación con Mercedes en reemplazo de Lewis Hamilton.

"Puedo relacionarme con la situación de Valtteri", dijo Wolff. "Porque tiene este compañero de equipo tremendamente rápido que ha ganado siete campeonatos del mundo, y Valtteri ha mostrado unas actuaciones realmente geniales".

"Ganó la primera carrera en Austria, y ha estado en la pole varias veces, y debería haber ganado más carreras si no fuera por las banderas rojas o los pinchazos".

"Y luego perder de nuevo cuando la mala suerte era realmente parte de su campaña se siente miserable, y en ese sentido, creo que un piloto a veces puede entonces deslizarse en una burbuja en la que sientes que las cosas van en tu contra".

"El fin de semana pasado todo fue sobre George. George no tenía nada que perder, y Valtteri no tenía nada que ganar".

"En ese sentido, tuvimos una buena charla, una charla inteligente entre nosotros. No fue como un momento eureka que de repente he estado hablando con él, sólo puedo relacionarme con su situación, y hemos decidido que queremos hablar más entre nosotros".

Este nuevo entendimiento se reflejó en la clasificación cuando Wolff dio el inusual paso de hablar directamente con Bottas en la radio, diciendo "Todo lo que tienes, Valtteri".

"Cada piloto es diferente", dijo Wolff. "Y tenemos estrictos protocolos de intercomunicación que seguimos. Y recuerdo que cuando era piloto de carreras, me molestaban los tipos que se inclinaban en el habitáculo y me daban la mano antes de que de comenzar".

"Y, en ese sentido, yo siempre y el equipo siempre se ajustará al modus operandi de los pilotos. Y es por eso que nunca he estado en la radio a menos que tengamos una situación crítica en la carrera".

"Pero cuando conversé con Valtteri sobre cómo podríamos mejorar nuestra comunicación, dijo que le parecía que una discusión más abierta o una comunicación más abierta, incluso mientras está en el coche es algo que le gustaría recibir".

"Y le dije: '¿Estás seguro porque no quiero interferir en tu conducción del coche?' Él dijo, 'No, no, en realidad estoy dispuesto a hacerlo'. Y he estado pensando en ello durante un tiempo".

Galería: las mejores fotos del sábado en el GP de Abu Dhabi

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 1 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 2 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 3 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 4 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 5 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 6 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 7 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los mecánicos con neumáticos Pirelli 8 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 9 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 10 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 11 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 12 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 13 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 14 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault R25 15 / 28 Foto de: Renault Sport Charles Leclerc, Ferrari SF1000 16 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 17 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 18 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 19 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los miembros del equipo de Racing Point se reúnen fuera del garaje de Sergio Pérez, Racing Point 20 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault F1 Team, con el Renault R25 de 2005 21 / 28 Foto de: Renault Sport Esteban Ocon se mete en el Renault R25 de su compañero en Renault, Fernando Alonso 22 / 28 Foto de: Renault Sport Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con su equipo después de asegurarse la pole position 23 / 28 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra después de asegurarse la pole position 24 / 28 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren 25 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, con el premio de la Pole Position 26 / 28 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, con el ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme 27 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 28 / 28 Foto de: FIA Pool

Video relacionado