Wolff: Tarde o temprano iba a terminar el dominio de Mercedes en F1

Mercedes fue el mejor equipo cada año desde 2014 hasta 2021, ganando de manera consecutiva el campeonato de constructores en ocho ocasiones. La pasada temporada, sin embargo, ese dominio llegó a su fin cuando en Brackley no dieron en el clavo con el nuevo reglamento técnico.

Sobre todo en la primera mitad del campeonato, Mercedes se vio a una distancia considerable de Red Bull y Ferrari con un coche que mostró muchos problemas con el rebote y el porpoising, causando incluso molestias físicas a Lewis Hamilton y George Russell.

El jefe del equipo, Toto Wolff, indicó al repasar la temporada 2022 que sabía que llegaría el momento en que se rompería la hegemonía de Mercedes.

"Para mí fue un viaje interesante", dijo Wolff en video de Mercedes. "Cuando te conviertes en campeón ocho años seguidos, sabes que tarde o temprano llegará el día en que se haga difícil".

"Este año fue increíblemente frustrante averiguar exactamente cuál era el problema. Sobre todo porque algunos otros equipos tenían un buen coche. Tardamos meses en descubrir el problema fundamental. Básicamente perdimos toda la temporada con eso".

Sin embargo, Wolff extrae algunas lecciones importantes del duro año: "De todos modos, se aprende más en las condiciones más difíciles. Habría sido diferente si hubiéramos seguido ganando. Desde un punto de vista personal, como jefe de equipo, esta evolución es increíblemente importante. Por muy difícil que fuera a veces".

Al final hubo recompensa

El duro trabajo de Mercedes se vio finalmente recompensado en Brasil, donde Russell regaló al equipo británico dos victorias en un fin de semana. El sábado, la carrera sprint fue triunfo para el joven piloto británico y el domingo también dominó al resto del pelotón, esta vez seguido de Hamilton en un 1-2 para el equipo.

"Eso fue porque devolvimos el golpe y por todas las emociones que desencadenó en el equipo", prosiguió Wolff. "No vimos venir estas emociones. Me dio mucha satisfacción. Aunque terminamos terceros en el campeonato, sólo fue una victoria y no tuvimos el mismo ritmo que la competencia, se colocó otra pieza del rompecabezas para volver a la lucha en la parte delantera."

Hywel Thomas, director general de la división de unidades de potencia de Mercedes, coincide con Wolff.

"Lo que vi en ambas plantas es que en cuanto las cosas no iban bien, la gente no se señalaba inmediatamente. Todo el mundo hacía una sola cosa y era buscar el rendimiento", dijo Thomas.

"También vi algo que probablemente nos ayudó enormemente y es el hecho de que seguimos creyendo en el proceso. Así que teníamos un proceso, sabíamos cómo desarrollar el coche y en cuanto aprendíamos algo nuevo ajustábamos el proceso. Luego tuvimos que hacer las cosas de otra manera porque resultó ser la forma correcta. Eso demostró ser muy poderoso. Tras nuestra victoria en Brasil, podemos decir que ese proceso y esa forma de trabajar fueron correctos".

