Wolff elogia el avance de Red Bull y espera respuestas de las mejoras de Mercedes

Mercedes tiene una nueva mejora que analizar, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, ha centrado brevemente su atención en Red Bull, que ha mostrado un avance increíble en las últimas carreras. El austriaco cree que las ganancias han llegado por tres aspectos: el coche, la vía de desarrollo y Max Verstappen, un piloto que tiene la capacidad de extraerlo todo de lo que conduce.

El equipo de Brackley aún debe determinar si su reciente paquete de mejoras ha entregado el rendimiento que esperaban. Las condiciones de la pista de Malasia hicieron que fuera difícil para el equipo sacar conclusiones fiables sobre sus nuevos componentes, lo que hizo que Singapur se convirtiera en el siguiente banco de pruebas, con el equipo dividiendo a sus pilotos. Kimi Antonelli tuvo el nuevo paquete más un nuevo alerón delantero, y Russell corrió con la configuración antigua.

Red Bull tiene los resultados que Mercedes quiere

Los cambios realizados por Red Bull para la carrera de Azerbaiyán fueron bastante sustanciales. Hubo actualizaciones en el suelo, el difusor, los pontones, los espejos y el halo para generar más carga aerodinámica, y la forma posterior del equipo ha venido a partir de esto.

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Max Verstappen logró su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Baréin en Malasia, y con una segunda victoria consecutiva en un gran premio este domingo en Singapur, Wolff ha comentado si cree que el equipo de Milton Keynes es ahora el equipo de referencia.

“Realmente hay que quitarse el sombrero ante lo que ha hecho Red Bull esta temporada," dijo. "Por cómo han desarrollado el coche y cómo todo ha encajado como paquete, y luego pones a Max Verstappen en el coche y, cuando siente que esto se conduce como él quiere que se conduzca, entonces ya sabes que estos son los resultados.

"Así que, con diferencia, el tipo más rápido hoy, ha sido el tipo más rápido en la clasificación y veamos si, ya sabes, cuando nuestra mejora ojalá empiece a funcionar y llegue al punto en el que creemos que debería estar, podemos ser competitivos contra él.

"Pero una cosa es segura: el año que viene la lucha entre los equipos será a tope y Red Bull forma parte de ella.”

Wolff comenta el nuevo paquete de mejoras

Wolff dio su evaluación del paquete de mejoras después de un fin de semana sprint de rodaje a manos del líder del campeonato.

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"Cuando llegamos al fin de semana tomamos la decisión muy temprana de hacer el movimiento inusual en un negocio de tecnología punta de tener dos coches diferentes porque sentimos que necesitábamos acelerar nuestra curva de aprendizaje, y eso fue bueno. Pero, fundamentalmente, mirando ahora hacia atrás a la carrera al final del fin de semana, creo que este coche nuevo necesita una filosofía de puesta a punto muy diferente a la del coche anterior y eso es lo que estamos aprendiendo en este momento.

"¿Fue hoy un coche fácil como el anterior? No creo que lo fuera. ¿Tiene el rendimiento que esperábamos que trajera la mejora? Todavía no lo creo.

"Pero fue un paso en la dirección correcta y en Austin deberíamos ver si podemos seguir consolidando eso y si, en efecto, tiene más rendimiento, porque es crucial para la dirección de desarrollo del año que viene."

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