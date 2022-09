Wolff: somos las bolsas de vómito de las frustraciones de los pilotos

Cargar reproductor de audio

Hamilton se enfureció después de que Mercedes decidiera mantenerle con neumáticos medios de cinco vueltas durante el último coche de seguridad en Zandvoort, lo que le dejó expuesto ante Verstappen, que había parado para montar un juego nuevo de blandos.

La situación se volvió en contra de Hamilton cuando su compañero de equipo George Russell, que en un principio no había entrado y se había quedado detrás de él, también hizo un pitstop para que le pusieran neumáticos blandos nuevos.

Tras ser incapaz de retener a Max Verstappen en la reanudación y de caer en las garras de Russell, Hamilton se desahogó con su equipo.

"No pueco creer que me hayan jodido", dijo por la radio del equipo. "No puedo describir lo enojado que estoy ahora mismo".

Después de que el equipo le pidiera al acabar la carrera que lo que tuviera que decir lo hiciera en privado, Hamilton se disculpó por hablar de esa manera, y dijo que la emoción del momento le había afectado.

Pero Toto Wolff no cree que haya ningún problema con la reacción de Hamilton, ya que considera que los equipos tienen que entender que es inevitable que sus pilotos se desahoguen cuando las cosas van mal.

"Uno se emociona, yo también lo hago en la carrera", dijo Wolff. "Y cuando eres un piloto que está dentro del coche, simplemente sale de ti. Ni siquiera puedes pararlo".

"Somos el cubo de la basura, la bolsa para vomitar, y nos llevamos todo eso porque lo necesitamos. Así es como ha sido siempre la relación entre un piloto frustrado y el muro de boxes".

Wolff dijo que las cosas se calmaron rápidamente con Lewis Hamilton después de la carrera mientras repasaban las opciones de estrategia y le explicaban por qué el equipo creía que apostar por la victoria era mejor que simplemente asumir un segundo puesto.

"Nos hemos sentado juntos; y hemos discutido la estrategia de carrera", dijo. "Fue algo que por la mañana habíamos decidido arriesgar".

"Realmente salió el tiro por la culata. Creo que en general las circunstancias, tener a Max detrás de él y demás, fue totalmente desagradable. Pero hay más cosas positivas que sacar. Y eso es lo que también hemos hablado: que el coche es más rápido".

Wolff también dice que es inevitable que, cuando un equipo divide su estrategia entre sus dos pilotos porque no está seguro de cuál es la mejor, el que sale perdiendo se enfade.

"Es tremendamente difícil tomar la decisión correcta y especialmente si tienes dos pilotos que compiten entre sí".

"Llevamos 10 años así: uno se va a enfadar y el otro se va a alegrar. Y esos son los vaivenes que necesitamos, en cierto modo, equilibrar y reconocer que la frustración de un lado siempre es grande".

Hablando sobre sus sentimientos durante la charla por radio en el GP de Países Bajos, Hamilton dijo que se había desencadenado al ver que había perdido una posible victoria.

"Supe en ese momento que lo había perdido, antes del reinicio, cuando supe que todo el mundo detrás de mí estaba con el neumático blando", dijo. "Sabía que ya estaba hecho. No había forma de mantenerlos detrás de mí".

"Yo no me disculpo por mi pasión porque así estoy hecho, y no siempre lo hago bien. Pero pido perdón a mi equipo por lo que dije, porque fue en el calor del momento".