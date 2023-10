Wolff: No entendemos el coche, pero pelearemos con Red Bull antes de 2026

Un monoplaza aún incomprendido, un 2024 con conceptos diferentes y más seguros. El año 2026 y la revolución técnica en la F1, pero también las ambiciones del regreso de pelear ante Red Bull y el futuro desde el punto de vista de los pilotos, que parece brillante gracias a una joven estrella italiana que se está haciendo un nombre en las categorías menores. Toto Wolff habló de todo ello en las columnas de La Gazzetta dello Sport, en una entrevista en la que tocó muchos temas interesantes sin rehuir las preguntas, incluso las más incómodas.

En este sentido, su ataque a la cuestión de la comprensión del W14, el actual coche de Mercedes F1 pilotado por Lewis Hamilton y George Russell, es la prueba de fuego del enfoque del director austriaco.

Mercedes aún no ha entendido el W14. Y no entiende su dinámica en determinadas situaciones a pesar de poder contar con el túnel de viento, las simulaciones y los datos recogidos en la pista. No es una admisión menor por parte de Wolff. Pero también es el punto desde el que pensar en el W15 que llegará en unos cuatro meses.

"¿Puedo ser sincero? No, aún no lo hemos resuelto. Al final es una cuestión de física, y no algo místico. El comportamiento de estos monoplazas no es fácil de reproducir entre el túnel de viento, el simulador y la pista. Durante algunos fines de semana, el coche hace cosas que no encontramos en las simulaciones de fábrica, formas fuera de lo común. Nosotros, Ferrari, Aston Martin y McLaren experimentamos la misma situación. Somos segundos entre los Constructores porque estamos acostumbrados a optimizar los resultados desde hace años pero, aparte de Max Verstappen, nadie parece tener el coche perfecto y el control sobre lo que hace".

"Para 2024 vamos a cambiar mucho, intentando volver a lo básico. No quiero oír más a Lewis diciendo: 'Estoy sentado demasiado adelante con el cockpit', cinemáticas de suspensión que no entendemos y demás. Nos esforzamos en lo que entendemos y lo que no entendemos tenemos que dejarlo a un lado: no se trata de sofisticación técnica, sino de ingeniería sólida".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"El mayor problema es que los pilotos no tienen confianza en el W14, ni dentro ni fuera. En las curvas no saben cómo se va a comportar el coche, quizás con sensaciones diferentes entre Hamilton y Russell aunque utilicen la misma puesta a punto. Si tienes una plataforma sólida, llevas los resultados a casa, no hay más que ver a Albon con el Williams, un monoplaza sencillo y aerodinámicamente eficiente a pesar de no tener grandes medios".

En 2016 habrá una revolución técnica en la F1 que rediseñará los rasgos estilísticos y los conceptos de los monoplazas. Wolff, sin embargo, cree que puede volver a la lucha con Red Bull Racing antes de la fatídica fecha.

"No estaría en este deporte si no pensara que puedo vencer a Red Bull antes de 2026. Si piensas en lo mucho que ha crecido Aston Martin durante el invierno y en el salto adelante que ha dado McLaren durante el verano, si fuéramos capaces de encontrar tres o cuatro décimas volveríamos a estar en el juego. Sabemos que nuestro monoplaza vale más de lo que ha producido hasta ahora, pero aún no hemos sido capaces de averiguar cómo llegar hasta ahí. Pero eso es lo que nos permite ser optimistas".

El austriaco no puede dejar de comentar los cambios que le esperan al circuito mundialista dentro de poco menos de tres años. El nuevo reglamento será una oportunidad para todos, según Wolff, aunque probablemente los ingenieros tendrán que ponerse creativos para solucionar algo que, al menos por ahora, parece no gustar a todos.

"2026 será una gran oportunidad, porque alinear las nuevas unidades de potencia divididas a medias entre térmicas y eléctricas con combustible sostenible es una gran forma de demostrar que los motores pueden ser potentes y eficientes. Y también será todo un reto para el chasis, al tener que montar unidades de potencia tan diferentes. Según algunos rumores, existe el riesgo de que los monoplazas se ralenticen demasiado. Pero hay que estudiar diferentes enfoques aerodinámicos. ¿Dicen los ingenieros que las normas son catastróficas? La respuesta es tomar todas las ideas posibles".

Angelo Sticchi Damiani, Andrea Kimi Antonelli, FIA Motorsport Games - Entrega de premios Foto: FIA

Wolff también habló del futuro de Mercedes desde el punto de vista de los pilotos. Lewis Hamilton y George Russell son el presente (el ex Williams también el futuro) y están satisfaciendo al equipo en términos de capacidad, talento y resultados en relación con los medios de que disponen. Hamilton, aunque es una parte muy importante del equipo, se marchará dentro de unos años. En el horizonte, Mercedes parece tener a la persona adecuada para recibir tan importante testigo, aunque se necesitará paciencia, tiempo y una buena gestión para no quemarle: Andrea Kimi Antonelli.

"Por un principio de vida no quiero flirtear con otra persona si mi matrimonio es feliz, sólo crea lío. Tenemos una pareja de pilotos fuerte, en la que creemos, positiva con el equipo incluso cuando el monoplaza iba mal, así que nunca hemos hablado con nadie más. Hay pilotos rápidos e interesantes, de eso no hay duda. Pero nos centramos en nosotros y en nuestros futuros hombres.

"Antonelli, por ejemplo, es un piloto italiano con mucho talento en el que hemos invertido: ha ganado toda la F4, lidera el campeonato de Fórmula Regional y ha demostrado que es realmente fuerte, fantástico de ver. Pero no queremos presionarle demasiado: terminemos el trabajo este 2023, luego veremos qué hacer el año que viene de acuerdo con su familia, que es muy equilibrada. Andrea sólo tiene 17 años, no queremos quemarle, tenemos que dejar que se haga adulto. Tenemos que hacerlo todo con calma", concluyó Wolff.