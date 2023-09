Wolff: F1 cambió reglas para frenar a Mercedes en 2021

Red Bull está realizando este año una temporada casi sin precedentes, con 14 victorias en 14 carreras, y es muy posible que termine el año invicto. Y debido a su dominio, últimamente se ha hablado mucho de lo bueno que es esto para el deporte. Pero la mayoría de los equipos rivales están de acuerdo en que no se debe frenar artificialmente a la escudería de Milton Keynes.

Pero Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, considera que ha habido casos en el pasado en los que han intentado romper su racha de victorias, como a finales de 2020, cuando ganaron su séptimo campeonato individual y de constructores consecutivo. "Creo que perdimos el campeonato de 2021 por varias razones. Una fue la carrera de final de temporada", comenzó Wolff.

"La otra fue que esas reglas se diseñaron para intentar reducir la ventaja que teníamos. 2020 fue una temporada extremadamente dominante para nosotros. Probablemente era nuestro mejor coche. Pero hacia el final de la temporada cambiaron las reglas y tuvieron que cortar un gran trozo del piso".

El Coche de Seguridad lidera a Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, y el resto del pelotón Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Todo eso se hizo para frenarnos y los resultados de eso se vieron en 2021, ya que dejamos de ser tan competitivos como Red Bull. Pero a partir de Silverstone pudimos aprovechar el potencial del coche y volver al campeonato. Pero entonces, estas reglas se pusieron claramente para remodelar el orden de fuerzas."

A pesar de ello, el austriaco no pretende arrebatar artificialmente a Red Bull su ventaja actual. "Este es un deporte basado en el rendimiento. Mientras te ciñas al reglamento, a la parte técnica, a la financiera y a la deportiva, todo lo que podemos decir es 'bien hecho'. Nos toca a nosotros ponernos al día. Y si se tarda mucho, se tarda mucho".

"Recuerdo lo mucho que se quejaba la gente cuando íbamos por delante. Pero el entretenimiento viene después del deporte, no al revés. No podemos ser como la WWE, donde todo está guionizado. No queremos eso", dijo Wolff.