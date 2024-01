Wolff seguirá al frente de Mercedes F1 al menos tres años más

En una entrevista exclusiva con The Daily Telegraph, Wolff ha revelado que recientemente acordó con sus colegas accionistas un nuevo acuerdo para permanecer al frente de la escudería al menos hasta finales de 2026.

Las tres partes implicadas, Wolff, el propietario de INEOS, Jim Ratcliffe, y el director ejecutivo de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, han acordado que el mejor camino a seguir es garantizar que la gestión de la escudería de F1 sea estable en su intento por volver al frente en el campeonato.

Wolff, propietario del 33% de la escudería, se refirió a la situación: "Creo que lo más importante entre nosotros tres es que confiamos los unos en los otros".

"Al fin y al cabo, como accionista que soy, quiero el mejor retorno de la inversión. Y el mejor rendimiento de la inversión es ganar".

"No voy a intentar aferrarme a un puesto que creo que alguien va a hacer mejor que yo. Me aseguro de tener gente a mi alrededor que pueda decirme lo contrario. Al final decidimos los tres: 'Vamos a hacerlo otra vez'".

La falta de éxito de Mercedes en las últimas dos temporadas, en las que sólo ha conseguido una victoria, mientras que su rival Red Bull ha logrado dos títulos consecutivos, provocó que se hablara de que Wolff podría verse presionado para mantener su puesto si no se producía un cambio en la suerte del equipo.

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

Pero Wolff insiste en que su futuro no tendrá nada que ver con lo que el equipo ofrezca en pista, porque no hay cláusula de rendimiento en el contrato.

"Nunca he tenido una cláusula de rendimiento", dijo. "Uno confía en el otro o no. Y estamos alineados como accionistas".

Wolff cree que el mayor riesgo para él es encontrar motivación para continuar si el éxito fuera fácil, en lugar de frustrarse y abandonar si las cosas no mejoraran.

"Formo parte de este equipo en varias funciones", añadió. "Soy copropietario. Estoy en el consejo. Son cosas que no cambiarán sea cual sea el papel ejecutivo, o no ejecutivo, que tenga. Pero me siento bien".

"El riesgo para mí es siempre más el aburrimiento que el agotamiento. Y por eso acepto los retos que tenemos hoy, aunque a veces me parezcan muy, muy difíciles de gestionar."

