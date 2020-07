Jefe de Mercedes: La F1 no debería ir a Estados Unidos y Brasil

El actual calendario de la Fórmula 1 solo tiene ocho fechas confirmadas, todas ellas en Europa, pero los planes son ejecutar más competencias en otras latitudes del mundo incluyendo una doble carrera en Bahrein y cerrar en Abu Dhabi.

Otras sedes aún esperan conocer su futuro, en especial el triplete de competencias que se encuentra en América: Estados Unidos, México y Brasil, programadas para los meses de octubre y noviembre.

Sin embargo, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, no cree que sea lo correcto viajar a algunas naciones de América ante la situación que se vive.

"Mirando en este momento a esos países, no puedes imaginar que vayamos allá”, dijo el jefe de las flechas plateadas a BBC Radio 5 Live cuando se le preguntó sobre los grandes premios de Estados Unidos y Brasil.

El país ubicado en la región de Norteamérica así como el de Sudamérica encabezan la lista de contagios por COVID-19 en el mundo.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, y Alex Albon, Red Bull Racing RB15, lideran el grupo en la salida Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Entre ambas carreras se ubica el Gran Premio de la Ciudad de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El circuito que ocupa la F1 en México es actualmente un hospital temporal para atender enfermos del nuevo coronavirus.

México se encuentra dentro del top 10 mundial de casos confirmados por COVID-19.

Wolff apuntó que ha mantenido conversaciones con el CEO de la Fórmula 1, Chase Carey, quien le ha dado a entender que las carreras en América estaban bajo presión.

"Con base en mis conversaciones con Chase Carey, él no quiere cerrar ninguna puerta, pero no parece que iremos para allá. Ellos (la F1) ha sido muy diligentes y no iríamos allí si representara un riesgo para los nuestros”.

Tanto la organización del GP de la Ciudad de México como de Brasil han expresado su deseo de conservar su fecha de la Fórmula 1 2020.

Actualmente, la organización de México mantiene la venta de boletos. El jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que mantienen conversaciones sobre el futuro de la carrera.

