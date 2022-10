Wolff indica que Hamilton aún podría tener "cinco años" más en F1

Cargar reproductor de audio

El contrato de Lewis Hamilton con Mercedes entra en su "fase final" la próxima temporada. El piloto de 37 años está ligado a la escudería hasta diciembre de la próxima temporada, pero Toto Wolff ha dado un 'spoiler' de, además de si se producirá la ampliación, cuántos años permanecerá el británico en la Fórmula 1.

Incluso antes del parón veraniego, Wolff ya hablaba de que se imaginaba fácilmente a Hamilton llegando a las 400 carreras y que las conversaciones sobre la permanencia del piloto en el equipo abarcaban posibilidades de "cinco a diez" años.

Durante el GP de Singapur, el jefe de Mercedes habló con David Coulthard - una entrevista que ha sido publicada por Channel 4 en Youtube - donde explica que una extensión de contrato con Hamilton es sólo cuestión de tiempo para que se produzca.

"Con el tiempo, Lewis y yo hemos crecido juntos. Somos totalmente transparentes entre nosotros y también hablamos del futuro. Creo que es muy fácil: Lewis será el primero en decir 'ya no puedo hacer esto porque creo que ya no tengo las reacciones, he perdido la diversión o hay una nueva generación que es muy fuerte'", dijo Wolff.

"Así que no tengo ninguna duda de que siempre discutiremos abiertamente lo que nos depara el futuro, independientemente de lo que acordemos en la ampliación del contrato, y eso sucederá".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En julio de 2021, Hamilton renovó por última vez su contrato con Mercedes, manteniendo entonces la asociación por dos años. Wolff sugiere que el británico seguirá pilotando para Mercedes en 2024 con 39 años y, por tanto, acercándose a los 40, una edad en la que la mayoría de los pilotos ya no corren en la F1.

"La ventaja es que hablamos mucho. Nos sentamos juntos la semana pasada y me dijo: "Mira, creo que aún me quedan cinco años de vida, ¿cómo ves?".

El austriaco sigue entendiendo que los 40 años no es una edad en la que los pilotos dejan de ser lo suficientemente buenos para competir. "Mira a Fernando [Alonso] con 41 años: sigue ahí. ¿Es el mismo Fernando que cuando tenía 25 años? No lo sé, pero sigue siendo muy competitivo", explica Wolff. "

"Mira a la estrella de la NFL Tom Brady, alguien a quien realmente admiro por la disciplina que tiene en la vida y por su deporte. Tiene 43 o 44 años, pero sigue en el campo. Así que Lewis, por la forma en que vive su vida, por la forma en que se centra exclusivamente en la Fórmula 1 -todo lo demás es sólo un pasatiempo para él-, creo que puede seguir durante mucho tiempo".