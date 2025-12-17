Wolff: Mercedes está en el buen camino para el 2026, pero el éxito no está garantizado
Aunque Mercedes está "en camino" de cumplir sus propios objetivos internos para la temporada de F1 de 2026, el jefe del equipo, Toto Wolff, subraya que esto no es garantía de éxito.
Los 11 equipos de Fórmula 1 afrontan la temporada 2026 con interrogantes. En Barcelona, a finales de enero, los equipos tendrán su primera oportunidad real de familiarizarse con los nuevos coches, donde la fiabilidad y el rendimiento de las fuentes de energía también deberían quedar más claros. Las nuevas normas ofrecen la oportunidad de marcar una gran diferencia, pero es inevitable que algunos equipos y/o proveedores de motores no den en el clavo. En Mercedes esperan que se repita lo de 2014, cuando dominó la Fórmula 1 durante mucho tiempo con la introducción de los motores híbridos V6, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, se mantiene cauto.
"Es increíblemente difícil de predecir porque nos hemos marcado objetivos y vamos camino de cumplirlos", dijo Wolff. "Pero si esos objetivos eran lo suficientemente ambiciosos y si se establecieron de la forma correcta en términos de prioridades, lo dirá el futuro. Eso ya no está lejos". La comparación con la situación de 2014 también es un reto para Wolff, en parte porque el panorama actual es mucho más competitivo que en años anteriores.
¿Será Mercedes capaz de volver a competir en lo más alto tras unos años difíciles en la era del efecto suelo? "Sólo el futuro lo dirá", afirma Wolff. "A la gente le gusta intentar atribuirlo a un factor que hubiera determinado el éxito o el fracaso, ya sea un nuevo director, un jefe de equipo, un director técnico, un jefe de aerodinámica o unos cuantos 'genios' que hubieran entrado. Pero, en última instancia, se trata de que un grupo de personas trabajen juntas y tomen colectivamente las decisiones adecuadas, basadas en los datos correctos, con la infraestructura adecuada, con la mejor correlación entre el mundo virtual y la realidad. Porque con todas las limitaciones que tenemos ahora, ahí es donde averiguas lo que vale tu coche. Y si eso no se correlaciona con la realidad en cuanto sales a la pista, ese es el mayor riesgo para cualquier equipo".
Wolff añade, cuando se le pregunta, que "nunca está convencido" de las cosas, incluyendo si su equipo tiene la infraestructura adecuada para volver más fuerte en 2026 que al inicio de esta generación de coches. "Soy alguien que ve el vaso medio vacío", indica el austriaco. "Así que simplemente estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para presentar un coche y una fuente de energía lo suficientemente competitivos como para luchar por el campeonato".
