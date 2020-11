Wolff: Mercedes no aceptará un sistema de convergencia de motores

La Fórmula 1 está valorando actualmente una posible congelación del desarrollo del motor a partir de 2022 para permitir que Red Bull siga utilizando las unidades de potencia de Honda, después de la salida del fabricante japonés de la categoría a finales de 2021.

Ferrari reveló el viernes que ya no estaba en contra de la congelación de motores, dejando sólo a Renault en contra del plan.

Tanto el jefe de Ferrari F1, Mattia Binotto, como el jefe del equipo de Red Bull, Christian Horner, dijeron que se necesitaría un mecanismo para la convergencia de las unidades de potencia, asegurando que no hubiera grandes diferencias en el rendimiento bajo la congelación.

El director de la escudería Mercedes, Toto Wolff, había afirmado anteriormente que los sistemas de equilibrio de rendimiento "no tenían cabida" en la F1, y dijo este sábado que no ve ninguna diferencia al respecto en la propuesta de Binotto y Horner.

"No veo ninguna diferencia, y creo que esto sería el principio del fin [de la F1]", dijo Wolff. "La unidad de potencia no solo se mide por la potencia máxima, sino que está sujeta a la manejabilidad, al peso, a la refrigeración, y no es posible introducir una fórmula simple que se ajuste a todo".

"No es algo que Mercedes vaya a apoyar".

Wolff fue aún más lejos cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reintroducir un sistema de tokens para permitir a los fabricantes de la parte trasera ponerse al día, diciendo que era un "insulto" que se hiciera tal sugerencia.

"Teníamos un sistema de tokens en el pasado cuando comenzó la normativa, y debido a que algunos de nuestros colegas deseaban que los tokens se retirasen para ponerse al día, acordamos una retirada de los mismos", dijo Wolff.

"Ahora algunos de nuestros colegas regresan con un sistema de convergencia, que sinceramente digo, es un poco insultante. Cuando miras los últimos años, y el desarrollo de las prestaciones en el motor, Ferrari fue claramente el más potente en 2018, y de lejos el mejor en 2019".

"Y evolucionamos nuestro motor, continuamos empujando los límites, y trajimos algo a la pista en 2020 que esperábamos que nos sirviera".

"Por eso no puedo comprender que ningún fabricante de coches que confíe en su capacidad para desarrollar una unidad de potencia y un chasis quiera algún tipo de mecanismo que equilibre las unidades de potencia. No creo que nadie acepte tal humillación en público".

Wolff teme que si la F1 toma ese camino, provocará mayores dudas sobre las prestaciones, y también abrirá la puerta para que los fabricantes jueguen con el sistema.

"Lo he visto en el DTM donde se introdujeron lastres basados en el rendimiento, y lo único que oíamos después de la clasificación era 'bueno, me habría clasificado en la pole si no hubiera tenido 5 kg en el coche", dijo Wolff.

"Esa fue toda la narración de las temporadas del DTM. La Fórmula 1 debe mantenerse muy, muy lejos de eso, o terminaremos [como] en los GT, donde diseñas unidades de potencia con el único objetivo de manipular el sistema".