Mercedes no descarta a Vettel, dice Wolff

La noticia de que Vettel no seguirá en Ferrari el próximo año provocó inevitables rumores sobre su futuro, y se lo ha relacionado con Mercedes desde entonces.

La escudería alemana ya tiene a George Russell como posible sustituto para Lewis Hamilton o Valtteri Bottas en 2021 si queda una vacante libre. Esteban Ocon, el otro protegido del equipo, tiene contrato con Renault para una temporada más.

Wolff admite que su equipo no tiene prisa en decidir su futura alineación, pese a lo rápido que Ferrari anunció al sustituto de Vettel (Carlos Sainz) y lo rápido que McLaren decidió quién ocuparía el hueco del español (Daniel Ricciardo).

"Nos sorprendieron mucho los primeros movimientos porque eso te obliga a empezar la temporada con un piloto que sabes que no va a seguir", dijo Wolff.

"Es muy complicado desarrollar un auto sin que ese piloto sea parte de él, y cada piloto también debe ser un jugador de equipo, y eso, en mi opinión, es una prioridad. Nosotros queremos tomarnos un tiempo para decidir".

"Nuestra prioridad son los pilotos de Mercedes, Valtteri y Lewis, y luego, obviamente, pensamos en la situación de George y Williams. Más allá de eso, no se descarta a ningún piloto".

"Por eso dije que no quiero descartar a Sebastian, un tetracampeón del mundo, porque ¿quién sabe qué pasará en los próximos meses?".

"Si nos hubieran dicho en enero que no tendríamos ninguna carrera en la primera mitad del año, nadie lo habría creído. Así que, en ese sentido, solo tratamos de mantener abiertas nuestras opciones en este momento".

Wolff insiste que el interés por Vettel no son solo palabras vacías, y recordó cómo el sorprendente retiro de Nico Rosberg dejó al equipo teniendo que buscar un piloto al final de la temporada 2016.

"En primer lugar, no son palabras vacías. Creo que se lo debemos a un cuatro veces campeón del mundo no salir y decir de inmediato 'No'. Hay que pensar en eso".

"Por otro lado, tenemos una alineación fantástica, y estoy contento con nuestros pilotos y con George. Pero nunca se sabe. Uno de ellos puede decidir que se retira y, de repente, tienes un asiento libre".

"Por eso no quiero salir en junio y decir: 'No hay posibilidad, Sebastian no correrá con nosotros'. En primer lugar, no le haría ningún bien como piloto, por ser tan directo, y por otro lado, he visto cisnes negros aparecer cuando nadie lo esperaba".

"Recuerda el caso de Nico Rosberg. En ese sentido, solo mantenemos nuestras opciones abiertas, pero por supuesto nos centramos en nuestros pilotos actuales".

Cuando se le preguntó sobre la situación de Hamilton, Wolff aclara que aún no han empezado a hablar de renovación.

"Llegó el confinamiento y estamos separados, pero hemos estado en contacto frecuentemente. Pero no trabajamos aún en ningún contrato. Entre nosotros hay mucha confianza".

"Llevamos juntos mucho tiempo, y nunca estos años juntos tuvimos que sacar el contrato y leer lo que realmente estaba escrito, porque es algo muy natural".

"Y, por lo tanto, una vez que se reanuden las carreras, pasaremos tiempo juntos, sacaremos el contrato del armario, veremos los plazos, los números y los derechos y esperamos llegar a algo muy pronto".