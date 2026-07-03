Wolff acapara las miradas en Silverstone con un Mercedes clásico valorado en 3,5 millones de dólares
Toto Wolff llegó a Silverstone en un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing clásico
El jefe del equipoMercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, acaparó todas las miradas con su llegada al paddock de Silverstone antes de la única sesión de entrenamientos y la clasificación sprint de hoy.
Aunque es habitual ver a Wolff y a su esposa, la directora general de la F1 Academy, Susie Wolff, conduciendo por las calles de Montecarlo en el Mercedes-Benz 300 SL Roadster, para este fin de semana de carrera en Gran Bretaña ha elegido su predecesor con techo rígido.
Fabricado entre 1954 y 1957, el coupé "Gullwing" está propulsado por un motor de seis cilindros en línea de tres litros capaz de desarrollar 215 caballos de potencia. Puede acelerar de 0 a 62 mph en tan solo 8,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 mph. Las estimaciones en Internet sitúan su valor entre 1,3 y 3,5 millones de dólares.
Los modelos clásicos del 300 SL se suman a una impresionante colección de coches en el garaje de Wolff. Se sabe que entre los demás vehículos que formaban parte de la colección del director de Mercedes se encontraban el Mercedes-AMG ONE, un Ferrari F40, un Ferrari Enzo, un , un LaFerrari y un Mercedes-Benz SL 65.
Como era de esperar, la llegada de Wolff despertó un gran interés entre los aficionados. "Para mí, es uno de los coches más bonitos que se han fabricado jamás", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Este, el E-Type, el 250 GTO y el DB5 son todos los principales candidatos en mi lista. Son coches absolutamente magníficos".
"Es todo un villano de Bond. Entre ese aura que tiene y sus vídeos con jersey de cuello alto negro… Sin duda estaría amenazando al mundo en una película de Bond", publicó otra persona.
Otros señalaron la altura de Wolff como un problema para este coche clásico. "Es demasiado alto para ese coche. Parece terriblemente incómodo", escribió uno.
Otros comentarios incluían: "Un coche genial en el que es demasiado alto para caber"; "Sus rodillas y su cabeza tocan el techo en ese coche, jajaja"; y "Es impresionante que quepa en el coche con su altura".
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