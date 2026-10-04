Wolff "muy molesto" tras el abandono de George Russell en el GP de Bahréin en Malasia

El director del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, afirma que se ha quedado "tremendamente molesto y nada contento" tras un caótico Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, que terminó con un fallo de última hora en la unidad de potencia de George Russell.

Tras arrancar desde la tercera y la séptima posición, Kimi Antonelli y Russell realizaron unas salidas increíbles que les permitieron situarse en primera y segunda posición, aprovechando las malas salidas del poleman Max Verstappen y del segundo clasificado, Lewis Hamilton.

Russell parecía encaminado a asegurarse un podio, pero, justo cuando terminaba la fase del coche de seguridad, se detuvo a un lado de la pista con un problema en la unidad de potencia en la vuelta 50.

"Se trata de un fallo en la unidad de potencia. No lo provocó el coche de seguridad. Aún no lo hemos evaluado", declaró Wolff a Sky Sports F1 tras la carrera. "Estoy tremendamente molesto y no me siento nada bien.

"En primer lugar, no teníamos la velocidad que esperábamos tener antes del fin de semana, así que nos queda mucho trabajo por hacer para recuperarnos, cosa que estoy seguro de que conseguiremos.

"Luego, la carrera, literalmente —si tenemos en cuenta la lucha con Lewis por detrás—, se nos puso en contra. Teníamos una ventaja enorme: un VSC, dos coches de seguridad… No se puede tener peor suerte.

"Y, para colmo, un fallo en la unidad de potencia a pocas vueltas del final para George, lo cual es terrible para su clasificación en el campeonato y nada bueno para nuestros puntos de constructores.

"Así que, por mucho que me encante estar aquí cuando pienso en las carreras en sí, esta ha sido, para ser sincero, una de mis peores experiencias"..

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Russell afirmó que estaba "más que decepcionado" al ver cómo sus esperanzas de ganar el campeonato se esfumaban con otro abandono.

Antonelli sigue liderando el campeonato de pilotos con 320 puntos. Russell le sigue en segunda posición con 236 puntos y Hamilton es tercero con 214 puntos.