Lewis Hamilton lleva conduciendo para el equipo Mercedes de F1 desde 2013, esto tras haber dejado el equipo McLaren a finales del 2012 y, desde ese entonces, logró grandes éxitos con la marca alemana.

Hamilton pasó de tener un campeonato a obtener siete títulos en la Fórmula 1, el mismo número que Michael Schumacher. En diversas ocasiones ha dicho que se siente a gusto con el equipo y no quiere pensar en un cambio.

Sin embargo, las dudas sobre el futuro de Hamilton en Mercedes han ido creciendo últimamente, ya que el rendimiento del equipo ha sido algo decepcionante desde la temporada 2022. Además, el contrato del británico expira este año, lo que crea aún más interrogantes sobre si esta alianza continuará.

Por ahora, todo apunta a que Hamilton continuará en Mercedes. De hecho, el jefe del equipo, Toto Wolff, indico el viernes en la conferencia de jefes de equipo en Miami que no hay complicaciones en las negociaciones y confía en que se llegue a un nuevo acuerdo.

"Llevamos 11 años trabajando juntos y cada vez que hablamos del contrato de Lewis, se trata de dónde estamos parados durante seis meses, qué pasa...", dice Wolff.

George Russell, Lewis Hamilton, Toto Wolff, jefe de equipo y CEO, Mercedes AMG Photo by: Mercedes AMG

"Seguimos diciendo las mismas cosas. Seguimos adelante. No son negociaciones complicadas, es sólo un calendario diferente y unos números diferentes. Estamos trabajando en ello. Va y viene. Al final firmaremos algo", asegura el austriaco.

Recientemente, Wolff indicó que no se atrevía a pensar en un plan B en caso de que Hamilton decidiera abandonar.

"Puede sonar ingenuo, pero realmente me cuesta pensar en un plan B, ya que el plan A sigue siendo mi favorito. No quiero comprometerme con otros pilotos porque estoy contento con los actuales, eso seguro. De momento no hay plan B. Es Lewis".

Sin embargo, Wolff sí dejó claro que su equipo tiene a otros pilotos en el radar. Uno de ellos es Charles Leclerc, que tiene contrato en Ferrari hasta finales de 2024. Sin embargo, el monegasco no tiene por qué contar con una llamada de Mercedes este mismo año.

"Charles es un tipo increíble y, a largo plazo, alguien que siempre debes tener en el radar", dijo Wolff. "Eso es obvio. Pero no para el corto o medio plazo. Él está, en mi opinión, 100 por ciento comprometido y leal a Ferrari con su contrato. Del mismo modo, estamos comprometidos al 100 por cien para llegar a un acuerdo con Lewis".