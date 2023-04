Wolff explica por qué no puede irse de Mercedes F1

Cargar reproductor de audio

El austriaco llegó a la F1 como accionista del equipo Williams en 2009, antes de convertirse en director del equipo y copropietario de Mercedes a partir de 2013.

Una vez allí, ayudó a llevar al fabricante alemán a una racha de ocho campeonatos de constructores consecutivos de 2014 a 2021, con Lewis Hamilton y Nico Rosberg ganando siete títulos de pilotos en ese período.

Sin embargo, Wolff dijo que se planteó dejar la F1 en 2020 cuando se acercaba al final de un tercer contrato de tres firmado con Mercedes.

Pero después de sopesar si tenía o no el deseo de permanecer a bordo, Wolff ha explicado que su proceso de pensamiento en realidad fue completamente al revés - y lo hizo comprometerse más de lo que nunca imaginó.

Ahora, según ha revelado en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Wolff ha dicho que las ideas previas de hacer caja con su inversión en la F1 han sido desterradas.

"En 2020, estaba pensando (en el futuro)", explicó. "Mi plan en cierto modo era que cuando tenga 49 años, voy a dejar de hacer esto. Porque a los 50 ya eres mayor, ya no eres director de equipo".

"Pero lo que cambió entonces es lo que era (antes) el proyecto: comprar las acciones, y vender las acciones, como las inversiones en nuestra industria financiera. En 2020, llegué a la conclusión de decir: 'Voy a quedarme con esto'".

"Por primera vez en mi vida, cambié mi estrategia empresarial de un tipo de inversión que compra, desarrolla y vende, a comprar, desarrollar, mantener. Fue un gran cambio".

"Tardé un año en asimilarlo, que no quería volver a la industria (financiera) donde he estado haciendo eso 25 años. Pero en realidad, quería convertirme en un empresario de verdad, y seguir con esto para siempre. Ese fue el momento de seguir".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff explicó que en sus primeros años en Mercedes, todo se centraba en que el equipo tuviera éxito por el aumento de valor que eso supondría para la escudería.

"Eso era lo único importante, porque ganar campeonatos significaba éxito financiero", dijo. "Al principio firmé un contrato de tres años".

"Luego, cuando realmente lo disfruté, firmé otro contrato de tres años. Y lo disfruté de verdad. Y entonces llegó el momento crucial".

"Entonces, fue 2013/14/15, más 2016/17/18. Y luego firmé otro 2019/20/21. Y en 2020, no sabía si quería seguir haciendo esto o no. Así que antes siempre estaba vinculado a un plazo contractual. Mientras que ahora, ya no lo está".

Wolff dijo que la decisión que tomó de casarse con el equipo Mercedes, en lugar de tratarlo como una simple herramienta de inversión, significa que ya no puede dar la espalda a la F1. En su lugar, siente el gran deber de sentar las bases para garantizar que el equipo de F1 tenga un futuro seguro.

"Es mi empresa. Es mi equipo", dijo. "El problema es que no puedo marcharme".

"Sólo puedo traer talento y cambiar el ámbito de mis actividades para ir de una manera. Ya no es un proyecto. Es mi empresa".

"Soy uno de los tres accionistas y necesito pellizcarme cada día de esta oportunidad. Es importante con todos los altibajos".

