Wolff presiona contra el porpoising por "daños cerebrales"

Cargar reproductor de audio

El impulso de la FIA para cambiar el reglamento técnico de 2023 y elevar los bordes del suelo en 25 mm para ayudar a eliminar el rebote del coche no ha sido bien recibido por la mayoría de los equipos, que temen que obligue a un rediseño innecesario y costoso de sus nuevos monoplazas.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha estado sondeando la opinión de todos los equipos y pilotos durante los dos últimos fines de semana para tratar de entender mejor la situación y determinar exactamente qué medidas deberían aplicarse al final.

Aunque algunos equipos preferirían un aumento de 10 mm del suelo, no hay garantía de que Ben Sulayem acepte esa solución, y se ha hablado de un posible recurso legal si la FIA sigue adelante con el plan original.

Sin embargo, Mercedes es una de las escuadras que ve con buenos ojos la postura de la FIA en este asunto, y el jefe del equipo, Wolff, sugirió que un informe médico que se le mostró en una reunión con Ben Sulayem en Hungaroring el sábado era toda la evidencia que necesitaba para estar seguro de que no debería haber una disminución del enfoque.

"Se habla de presiones en uno u otro sentido, pero creo que en el fondo, ¿de qué estamos hablando?", dijo.

"La FIA ha encargado un trabajo médico sobre el porpoising. El resumen de los médicos es que una frecuencia de 1-2Hz, mantenida durante unos minutos, puede provocar daños cerebrales. Nosotros tenemos 6-7Hz durante varias horas".

"Así que la respuesta es muy fácil: la FIA tiene que hacer algo al respecto".

Pero a pesar de las pruebas del informe médico de la FIA, no todos los equipos están convencidos de que exista una verdadera preocupación por la seguridad para el próximo año.

El inicio del Gran Premio de Hungría 2022. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ferrari cree que los planes que entrarán en vigor en el Gran Premio de Bélgica, en el que los equipos tendrán que ceñirse a una métrica de oscilación aerodinámica, serán suficientes para deshacerse de lo peor del porpoising.

Laurent Mekies, director de competición del equipo italiano, dijo: "Creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de motivos de seguridad".

"Creo que todos estuvimos en esta sala (de conferencia de prensa) la última vez que lo discutimos y fue por el halo, este tipo de cosas".

"Hay algunos temas importantes de los que hay que hablar en el futuro: los aros antivuelco o cualquier otra cosa. Así que creo que hay que separar eso de las discusiones que estamos teniendo con los equipos, con la FIA, sobre cómo mejorar las situaciones para el porpoising y en ese contexto, la directiva técnica (para Spa) está haciendo un buen trabajo".

Aunque el porpoising no ha sido un problema en las últimas carreras, Wolff cree que sería un error pensar que el problema se ha erradicado por completo.

"Sigo creyendo fundamentalmente que no hay opción para la FIA y para nosotros de hacer algo", añadió.

"No quiero tenerlo en Spa, o en algunas de las últimas carreras donde la pista no es tan suave como en un circuito convencional, y no hayamos hecho nada, y la gente dice: 'bueno, ahora es demasiado tarde'".

"El argumento es que no hemos tenido ningún porpoising ni rebote en las últimas carreras. Pero no cuenta porque Silverstone, Paul Ricard y Austria no son precisamente circuitos en los que rebotamos de todos modos".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!