Toto Wolff espera que Ferrari siga plantando cara al dominio de Mercedes en la temporada de Fórmula 1 de 2026 tras la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Las Flechas de Plata dominaron la transición a la normativa de 2026 al ganar los seis primeros Grandes Premios, pero luego Ferrari recortó distancias con un importante paquete de mejoras para Barcelona.

Allí se produjo la primera victoria de Lewis Hamilton con la Scuderia y, aunque Mercedes volvió a imponerse en Austria, el pasado fin de semana Ferrari logró su segunda victoria en tres carreras.

"Tenemos que hacer un examen de conciencia", declaró Wolff en Silverstone, donde su equipo subió al podio gracias al segundo puesto de George Russell.

"Antes del fin de semana dijeron que les faltaría potencia en este circuito, pero no ha sido así. Han sido un rival fuerte y hay que esperar que sigan siéndolo durante el resto de la temporada".

Sin embargo, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, se mantiene pesimista sobre las posibilidades de su equipo y, en particular, desmiente los rumores sobre una lucha por el título, ya que la escudería italiana se encuentra a 78 puntos de Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

El equipo de Vasseur también sigue buscando la regularidad, ya que en Austria Leclerc y Hamilton cayeron, respectivamente, del segundo y tercer puesto al octavo y quinto tras tener problemas para mantener el ritmo de carrera.

Aunque Hamilton consiguió una sorprendente pole en la carrera sprint del pasado fin de semana, fue adelantado por el líder del campeonato, Kimi Antonelli ( ), quien acabó ganando para Mercedes.

El piloto de 19 años también se hizo con la pole para la carrera del domingo y, a pesar de quedar por detrás de Leclerc en la primera vuelta, Antonelli se disponía a remontar en los últimos compases para lograr la victoria hasta que sufrió la rotura de un protector de rueda.

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Por eso, Vasseur no se mostró especialmente satisfecho cuando se le preguntó sobre una posible lucha por el título, y afirmó: "La lucha por el campeonato son palabras tuyas. Después de Barcelona, me dijeron: “Ah, Ferrari ha vuelto a la lucha por el campeonato”. Yo dije que no.

"La semana siguiente, me dijisteis que Ferrari no estaba en ninguna parte, y yo dije que no. Estábamos en la primera fila. Tendré exactamente el mismo enfoque con todo el mundo en casa.

"Les diré: chicos, hemos hecho un buen fin de semana. Ahora centrémonos en Spa. No es que seamos campeones. No estamos en ninguna parte. Estamos mejorando paso a paso.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

"Pero las cosas son como son. Nunca intento sacar conclusiones tras una carrera, dos carreras, un buen resultado o un mal resultado. Solo me centro en hacer más y hacerlo mejor.

"Creo que eso es cierto en mi caso. Y lo es para todos en la fábrica. Hablar del campeonato es tu trabajo. Pero yo nunca lo he hecho".

Por lo tanto, el francés cree que Mercedes sigue teniendo ventaja sobre Ferrari, especialmente en lo que respecta al rendimiento general de cara al Gran Premio de Bélgica, que se celebrará del 17 al 19 de julio.

"Centrémonos en Bélgica", añadió Vasseur. "Hagamos una buena carrera. Creo que Mercedes, sinceramente, sigue teniendo ventaja.

"Si echas un vistazo a las seis o siete sesiones que hemos hecho este fin de semana, probablemente estén cinco veces por delante. Pero eso significa que hemos hecho una buena carrera.

"Es cierto que en la carrera larga probablemente nos resulte un poco más fácil, porque está la salida y está la estrategia.

"En la carrera corta, es un poco más difícil. No hay estrategia. Es puro ritmo; ya veremos qué podemos hacer.

"Pero también tenemos que ser realistas. En general, siguen teniendo una pequeña ventaja en términos de rendimiento puro. Va a ser difícil. Pero centrémonos en Bélgica".

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