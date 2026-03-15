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Fórmula 1 GP de China

Verstappen está "en un espectáculo de terror", dice Toto Wolff y responde a las críticas

Toto Wolff dice que el coche de F1 de Red Bull parece "horrendo" de conducir según las imágenes a bordo, y cree que las críticas de Max Verstappen a las nuevas reglas están en parte vinculadas a la situación de su equipo.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Después del Gran Premio de China, Max Verstappen volvió a expresar su fuerte insatisfacción con las nuevas regulaciones de la Fórmula 1. El neerlandés dijo que los aficionados que disfrutan de este tipo de acción en pista "no entienden las carreras" y que el nuevo reglamento es fundamentalmente defectuoso.

"No es divertido en absoluto. Es jugar al Mario Kart. Esto no es correr", afirmó después de la carrera.

Según Verstappen, se debería haber escuchado antes a los pilotos, especialmente porque él ya había advertido sobre posibles problemas durante el Gran Premio de Austria de 2023, después de sus primeras pruebas en el simulador basadas en las regulaciones de 2026.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, sin embargo, cree que las críticas de Verstappen están relacionadas en parte con la situación en Red Bull.

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El domingo, el cuatro veces campeón del mundo volvió a tener una largada complicada, entrando a la primera curva en el 16° lugar. Verstappen luchó para remontar posiciones, pero un abandono completó un fin de semana bastante frustrante en Shanghái.

"Quiero decir, Max realmente está en un espectáculo de terror", dijo Wolff a medios, incluido Motorsport.com. "Cuando miras las imágenes a bordo que tuvo en la clasificación de ayer, eso es simplemente horrendo de conducir. Y se puede ver, pero no es lo mismo con muchos otros equipos".

El lift and coast es difícil de aceptar para Verstappen, un piloto de "ataque total"

El jefe del equipo Mercedes añadió que la carrera en Shanghái en realidad fue bastante entretenida, especialmente por la batalla entre ambos Ferrari y George Russell.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Martin Keep / AFP via Getty Images

"Desde una perspectiva de entretenimiento, creo que lo que vimos hoy entre Ferrari y Mercedes fue buena competición, muchos adelantamientos.

"Todos formamos parte de la Fórmula 1 cuando no había adelantamientos, literalmente. A veces somos demasiado nostálgicos sobre los viejos tiempos, pero creo que el producto es bueno en sí mismo. También vimos bastante lucha en el mediocampo, y eso, creo, es lo positivo".

Wolff reconoce que ciertos aspectos de las regulaciones de 2026 pueden mejorarse, incluido el lift and coast en la clasificación. Eso se vio particularmente durante la clasificación en Melbourne, donde los pilotos perdían mucha velocidad hacia la curva 9 debido al super clipping.

"Ahora, desde el punto de vista de un piloto, cuando se trata de una vuelta de clasificación a fondo, eso es diferente. Claramente, el lift and coast en la clasificación, estoy seguro de que para alguien como Max, que es un piloto de ataque total, es difícil de aceptar y asimilar.

"Pero es más, diría yo, un problema específico del coche que magnifica el problema. Porque si te sientas frente a un televisor o frente a una pantalla, incluso Max diría que fue una carrera interesante en la parte delantera".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Lars Baron / Getty Images

"Todos los datos dicen que a los aficionados les encanta"

Después del Gran Premio de Australia, Wolff ya había dicho que las opiniones de los pilotos finalmente —y ciertamente para el jefe de la F1, Stefano Domenicali— son secundarias frente a lo que piensan los aficionados. Y en ese sentido, el jefe de Mercedes afirma que las primeras señales son positivas.

"La clasificación a fondo sería agradable. Pero cuando miras a los aficionados y la emoción que hay en vivo, los aplausos cuando hay adelantamientos, y también en las redes sociales, los aficionados más jóvenes, la gran mayoría en todos los grupos demográficos disfruta del deporte en este momento.

"Así que sí, siempre podemos ver cómo mejorarlo. Pero en este momento, todos los indicadores dicen, y todos los datos dicen, que a la gente le encanta. Y por eso hablé con Stefano, él dice lo mismo. Así que es conducir el coche lo que, para algunos, no es lo más agradable".

Fotos del Gran Premio de China - Domingo

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