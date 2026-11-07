Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Wolff responde a los enfadados mensajes de radio de Russell en la clasificación de Brasil
El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, ha explicado la decisión que provocó la furiosa reacción de George Russell por la radio del equipo durante la clasificación del Gran Premio de Brasil
Lydia Mee
Publicado: 7 nov 2026, 21:50
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, se refirió a los furiosos mensajes por radio de George Russell durante la clasificación para el Gran Premio de Brasil.
El piloto británico finalizó en la segunda posición en una sesión pasada por agua en Interlagos, por detrás del McLaren de Lando Norris. La escudería de Brackley le pidió que abortara a mitad de su última vuelta rápida en la Q3 debido a la llegada de más lluvia y a que el Williams de Alex Albon se encontraba por delante de él en la pista.
En ese momento, Russell enfureció por la radio cuando quedó claro que la lluvia era demasiado intensa para continuar con la sesión.
"¡Amigo, me dijiste que abortara! ¡¿Qué demonios?!"— dijo por la radio del equipo. Wolff intervino para informarle a Russell que había quedado en segundo lugar, pero eso no satisfizo al piloto. —"P2. No quiero ser P2. Quiero ser P1".
Russell arrastra una sanción de cinco posiciones en la parrilla para el Gran Premio de Brasil tras haber montado un nuevo motor de combustión interna en su Mercedes, por lo que arrancará la carrera desde el séptimo puesto.
Más de la F1 :
En declaraciones para Sky Sports F1 tras la clasificación, Wolff explicó que no había forma de saber cuál era la mejor decisión en ese instante.
"Si tuviéramos una bola de cristal para saber si debías abortar o no, sería de gran ayuda", explicó Wolff.
"Fue una decisión difícil, una llamada al 50:50. Se estaba topando con Albon. Venía 18 milésimas por delante de Norris en ese tramo. No creo que hubiera sido suficiente para la pole, pero condujo perfectamente toda la sesión y merecía estar en la pole".
"Se lo merecía, pero no puedes adivinar esa decisión. Es 50% correcta o equivocada. George estuvo en su propia liga hoy".
La parrilla de salida:
Dejando sus frustraciones de lado, Russell afirmó sentirse confiado al volante de su monoplaza Mercedes.
"Depende del clima. Me sentí bien ahí fuera", comentó el británico en su entrevista televisada posterior a la clasificación.
"Es la primera vez en mucho tiempo que me siento confiado en el auto. Me sentí más seguro en mojado que en seco; realmente no entiendo por qué fue así. Me sentí más como yo mismo, estuve en la pelea por la pole en cada vuelta. Lamentablemente, cuando importaba, no lo ejecutamos bien".
Más de la F1 :
Fórmula 1Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 en Brasil: "Simplemente iba derrapando"
Fórmula 1Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones
Fórmula 1Así vivimos la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Gasly reclama mejor gestión a Alpine tras quedar detrás de Colapinto
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Lydia Mee
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
21 d
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
1 m
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
1 m
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Más de
George Russell
George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 d
George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil
El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
2 d
El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles
“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
3 d
“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México
Más de
Mercedes
Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
8 h
Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla
Antonelli empieza bien y apunta a la pole en Brasil: "Tenemos buenas opciones"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
23 h
Antonelli empieza bien y apunta a la pole en Brasil: "Tenemos buenas opciones"
El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 d
El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg
Últimas noticias
Verstappen vio partidos de la Premier League durante el retraso de la clasificación en Brasil
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
7 min
Verstappen vio partidos de la Premier League durante el retraso de la clasificación en Brasil
Gasly reclama mejor gestión a Alpine tras quedar detrás de Colapinto
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
39 min
Gasly reclama mejor gestión a Alpine tras quedar detrás de Colapinto
La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 h
La parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 en Sao Paulo
Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 h
Norris gana la pole bajo la lluvia en Brasil; Colapinto eliminado en Q1, pero avanza por sanciones
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete