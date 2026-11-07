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Wolff responde a los enfadados mensajes de radio de Russell en la clasificación de Brasil

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, ha explicado la decisión que provocó la furiosa reacción de George Russell por la radio del equipo durante la clasificación del Gran Premio de Brasil

Lydia Mee

Publicado: 7 nov 2026, 21:50

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Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, se refirió a los furiosos mensajes por radio de George Russell durante la clasificación para el Gran Premio de Brasil.

El piloto británico finalizó en la segunda posición en una sesión pasada por agua en Interlagos, por detrás del McLaren de Lando Norris. La escudería de Brackley le pidió que abortara a mitad de su última vuelta rápida en la Q3 debido a la llegada de más lluvia y a que el Williams de Alex Albon se encontraba por delante de él en la pista.

En ese momento, Russell enfureció por la radio cuando quedó claro que la lluvia era demasiado intensa para continuar con la sesión.

"¡Amigo, me dijiste que abortara! ¡¿Qué demonios?!"— dijo por la radio del equipo. Wolff intervino para informarle a Russell que había quedado en segundo lugar, pero eso no satisfizo al piloto. —"P2. No quiero ser P2. Quiero ser P1".

Russell arrastra una sanción de cinco posiciones en la parrilla para el Gran Premio de Brasil tras haber montado un nuevo motor de combustión interna en su Mercedes, por lo que arrancará la carrera desde el séptimo puesto.

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En declaraciones para Sky Sports F1 tras la clasificación, Wolff explicó que no había forma de saber cuál era la mejor decisión en ese instante.

"Si tuviéramos una bola de cristal para saber si debías abortar o no, sería de gran ayuda", explicó Wolff.

"Fue una decisión difícil, una llamada al 50:50. Se estaba topando con Albon. Venía 18 milésimas por delante de Norris en ese tramo. No creo que hubiera sido suficiente para la pole, pero condujo perfectamente toda la sesión y merecía estar en la pole".

"Se lo merecía, pero no puedes adivinar esa decisión. Es 50% correcta o equivocada. George estuvo en su propia liga hoy".

La parrilla de salida:

Dejando sus frustraciones de lado, Russell afirmó sentirse confiado al volante de su monoplaza Mercedes.

"Depende del clima. Me sentí bien ahí fuera", comentó el británico en su entrevista televisada posterior a la clasificación.

"Es la primera vez en mucho tiempo que me siento confiado en el auto. Me sentí más seguro en mojado que en seco; realmente no entiendo por qué fue así. Me sentí más como yo mismo, estuve en la pelea por la pole en cada vuelta. Lamentablemente, cuando importaba, no lo ejecutamos bien".

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