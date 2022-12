Wolff temió que Mercedes cayera al grupo medio en la F1 2022

Mercedes no empezó muy bien la temporada de 2022 y, debido a los problemas con el coche, especialmente en las primeras carreras, quedó muy por detrás de los dos primeros equipos cuando arrancó la campaña con las nuevas regulaciones técnicas.

En un momento dado se vio incluso por detrás de Alfa Romeo, pero Mercedes fue entendiendo mejor el coche a medida que avanzaba la temporada y volvió a situarse al frente cuando resolvió los problemas e introdujo nuevas actualizaciones.

Estas actualizaciones dieron sus frutos en las últimas carreras, y Mercedes terminó la temporada con una victoria a manos de George Russell en el Gran Premio de Brasil.

Aun así, el rendimiento del equipo varíaba de una pista a otra, lo que sugiere que el W13 todavía tiene algunos defectos. Sin embargo, estos podrían desaparecer con el nuevo coche en 2023.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo sobre la temporada 2022, el final de su racha de ocho años de campeonato: "Siempre temí que un día estuviéramos en el grupo medio o más atrás".

"Esto sucedió en 2022: nos equivocamos en el desarrollo del vehículo y luchamos en el grupo medio".

"El año que viene apenas cambiarán las reglas, sabemos dónde estamos en el orden de potencia, qué errores cometimos y qué tenemos que mejorar".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images