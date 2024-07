Wolff dice que "todos los implicados" son culpables en Mercedes

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha lamentado el "bajo rendimiento total" de "todos los involucrados" después de terminar la clasificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 quinto y 17º.

Russell sufrió lo que el piloto calificó como un "desastre" tras no poder pasar de la Q1 , con un error en la curva 8 en su mejor vuelta, al mismo tiempo que su compañero de equipo Hamilton había pasado al frente de la tabla de tiempos- dejándolo vulnerable.

Con un aluvión de pilotos tratando de mejorar después de una parada con bandera roja tras un accidente de Sergio Pérez, Russell no pudo mejorar en una pista inicialmente húmeda antes de entrar en boxes, ya que sus rivales aprovecharon al máximo la evolución de la pista para dejar al británico fuera de la clasificación.

Mientras Hamilton progresaba, las crecientes temperaturas de la pista conspirarían para impedirle luchar por la pole position y dejaron al siete veces campeón luchando incluso por entrar en la Q3 - sólo pasó a la parte final de la clasificación por 0.010s sobre el Haas de Nico Hulkenberg.

Una vez en el top-10, acabó a seis décimas del polesitter de McLaren, Lando Norris, lo que subraya las dificultades de Mercedes a altas temperaturas.

"Fue un rendimiento totalmente bajo, literalmente de todos los involucrados aquí", dijo Wolff a Sky Sports.

"Perder un coche en la Q1 no es propio de una combinación piloto-equipo, no debería pasar. Al final, simplemente no teníamos el ritmo. Un día muy decepcionante".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell había cuestionado la decisión de Mercedes de no repostar el coche hasta el final de la Q1 sabiendo que la pista mejoraría al secarse, aunque renegó un poco al asumir la responsabilidad por la radio del equipo en su vuelta de entrada, disculpándose y sugiriendo que el fallo fue "culpa mía".

Y aunque reveló que Russell fue en contra del plan de carrera inicial al final de la sesión, Wolff admitió que se debería haber puesto más combustible en el coche.

"Él cree que debería haber hecho la primera vuelta, en la que Lewis fue P1, dijo que probablemente se lo tomó con demasiada calma", explicó Wolff, relatando los esfuerzos de Russell.

"En la otra, pusimos suficiente combustible hasta el final, pero era un plan de carrera diferente. Fue un plan de vueltas rápida-lenta-rápida y él decidió hacer tres vueltas rápidas".

"Pero en general, es un error del 70% del equipo al no repostar una vuelta más".