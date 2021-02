El trabajo oculto que ayudó a Tsunoda para llegar a la F1

El joven japonés está a punto de embarcarse en su campaña de novato en la F1 con AlphaTauri, después de un ascenso bastante rápido.

Pero lo que ha sido especialmente impresionante es lo mucho que ha madurado y mejorado en cada temporada, y no ha tenido miedo de buscar ayuda externa si ha sentido que la necesitaba.

Su progreso hasta la F2 había pasado un poco desapercibido, y aunque consiguió una victoria en su primera temporada de F3 en 2019, y un triunfo en el Euroformula Open Championship esa misma temporada, no apareció mucho en las batallas por el título.

Pero la Fórmula 2 en 2020 supuso un cambio de rumbo en el progreso de Tsunoda, y es algo que él atribuye a la canalización de su enfoque en un intento de mejorar.

"El año pasado para mí fue una temporada en la que mejoré mucho en todos los aspectos de mi trabajo", explica sobre el paso que dio en su campaña de novato en la F2.

"En primer lugar, en cuanto a mi conducción, pero también en cuanto a mi mentalidad y psicología respecto a la forma de enfocar mis carreras. Creo que he mejorado mucho durante la Fórmula 2. Fue una temporada muy exitosa, una de las mejores de mi carrera".

"Al principio de la temporada, ya tenía un buen ritmo y podía competir con rivales fuertes, pero me faltó consistencia hasta la mitad de la temporada. Eso significó que no pude conseguir buenos puntos en las primeras carreras".

"Luego, a partir de la mitad de la temporada, trabajé con un entrenador psicológico y hablamos mucho sobre mis carreras -cómo me preparo para la carrera y mi actitud durante la misma-, además de otros factores. El resultado fue que mi mentalidad mejoró mucho".

"Al final de la temporada, todavía no estaba donde quería estar, pero había mejorado mucho desde el comienzo de la temporada. Mis resultados en pista siguieron mejorando".

Tsunoda parece ciertamente alguien de mente abierta y dispuesto a escuchar, en lugar de pensar que lo sabe todo desde el principio.

Cita los progresos que ha hecho para entender mejor la gestión de los neumáticos como un ejemplo clave en el que tuvo que hacer un esfuerzo adicional para mejorar su juego.

"Al principio del año pasado, durante el test de novatos, por ejemplo, tuve problemas con la gestión de los neumáticos en comparación con mis compañeros de equipo", dijo.

"Sin embargo, he trabajado mucho con el equipo y he visto carreras de temporadas anteriores para aprender a gestionarlos mejor. El duro trabajo que hicimos todos dio sus frutos, ya que al final del año recibí el premio Pirelli, lo que demostró lo mucho que había progresado".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Incluso se remonta a su carrera en el karting. Tsunoda habla de los consejos que recibió de su padre cuando empezó a correr adecuadamente por primera vez.

"Mi padre fue mi mecánico hasta que tuve unos 14 o 15 años", dice. "Tengo que agradecerle todo el éxito que tengo hasta ahora: me ha ayudado a ser un mejor piloto".

"La frenada fue una de las cosas que más me enseñó, sobre todo cómo y cuándo frenar. Me enseñó que frenar es muy importante al entrar en la curva y que eso puede hacer girar el coche".

"Y si puedes hacer girar el coche más que otros, puedes volver a aplicar el acelerador antes que otros. Practiqué mucho eso en el karting. Me dio mucha confianza y aún hoy utilizo lo que aprendí".

Pero hay un aspecto en el que Tsunoda no cambiará su enfoque por mucho que la gente intente convencerlo. Se trata de su reticencia a involucrarse en las carreras de esports.

"Me gustan los juegos de disparos -como Apex Legends y Call of Duty- y, a veces, cuando los estoy jugando, me imagino disparando a alguien a quien odio... ¡funciona bien, me estimula!", dijo.

"Creo que el deporte y los juegos me ayudan a resetear la mente y me siento renovado después. Sin embargo, no me gustan los juegos de carreras, ya que no los encuentro realistas".

