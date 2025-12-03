Yuki Tsunoda, de Red Bull, dice que está decidido a volver a la F1 tras perder su asiento para 2026.

El martes, Red Bull confirmó que Isack Hadjar sustituiría a Tsunoda en la temporada 2026, y que el joven de 18 años Arvid Lindblad ocuparía el asiento vacante de Hadjar en su escudería hermana Racing Bulls.

Con todos los asientos de 2026 ya cubiertos, Tsunoda tendrá que pasar un año en el banquillo tras cinco años en la F1 como piloto de carreras, y el japonés de 25 años pasará a ser piloto de pruebas y reserva de Red Bull el año que viene.

En su primera declaración pública desde que se conoció la noticia, Tsunoda admitió que perder su asiento fue "increíblemente duro", pero afirmó que está decidido a luchar por volver a la parrilla de la F1.

"Descubrir que no tendré un asiento de carreras en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo, y demostrar que merezco un lugar en la parrilla", publicó Tsunoda en sus cuentas de redes sociales.

"La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No va a disuadirme de ser el mejor piloto de F1 que pueda ser".

Tsunoda paga el precio de los mediocres resultados en el segundo coche de Red Bull, sumando solo 30 puntos desde que fue ascendido antes de la tercera carrera de la temporada en Japón, mientras que su compañero Max Verstappen sigue en la lucha por el título mundial en el final de temporada de Abu Dhabi de este fin de semana.

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Tsunoda mostró destellos de velocidad en el complicado Red Bull RB21 y se clasificó cerca de Verstappen en varias ocasiones, pero nunca logró ganar impulso debido a una variedad de errores, algunos de su propia cosecha y otros por parte del equipo. Un costoso accidente en la clasificación para el Gran Premio de Emilia-Romaña de mayo tuvo el efecto más paralizante, haciendo mella en su confianza en el coche y poniéndolo por detrás en las actualizaciones en comparación con Verstappen durante mucho tiempo.

Al anunciar la noticia, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, rindió homenaje a Tsunoda, después de haber trabajado también con él en Racing Bulls. "A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de hacer salidas excepcionales y una excelente carrera los domingos", dijo Mekies.

"Todo el mundo en el deporte estaría de acuerdo en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa, y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todo el mundo en Red Bull, le doy las gracias por lo que ha aportado hasta ahora, y sabemos que proporcionará un apoyo inestimable a los proyectos de 2026 en el futuro."