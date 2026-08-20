Yuki Tsunoda revela dónde estaba cuando fue llamado de urgencia para volver a la F1

Yuki Tsunoda recibió una llamada inesperada para regresar a la F1 después de que Isack Hadjar se lesionara la muñeca durante el recso de verano.

Con Liam Lawson reclutado desde Racing Bulls para reemplazar al francés en Red Bull, Tsunoda tuvo la oportunidad de salir de la suplencia y volver a la F1.

A su llegada al paddock de Zandvoort, el piloto japonés reveló que recibió la llamada recién el martes.

"Estaba con mi mánager y también otros amigos en Grecia, pasando [tiempo] juntos. Estaba en la playa", dijo a los medios, entre ellos Motorsport.com.

"No estuve simplemente en la playa todo el tiempo [durante las vacaciones] y seguía entrenando y todo. Pero en el momento en que recibí una llamada de mis mánagers en la playa, [estaba] bastante relajado y mirando el bonito y hermoso océano.

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"De repente recibí una llamada: 'OK, tienes que ir al Reino Unido'. OK, estaba en Grecia [desde hacía] solo 24 horas y ¿ya quieres que vaya al Reino Unido?

"Dije: '¿Por qué?' - 'Quizá podrías correr esta semana'. OK, ¡ahí es donde voy [entonces]!"

Tsunoda ha sido el piloto reserva oficial de Red Bull Racing este año desde que perdió su asiento como titular tras la campaña de 2025. Pero, como Lawson tenía más experiencia con la nueva generación de coches de F1, Red Bull decidió llamar al neozelandés para su equipo principal en su lugar.

Para Tsunoda, supone un regreso a Racing Bulls, el equipo para el que compitió desde su debut en la F1 en 2021 hasta la primavera de 2025, cuando fue ascendido a Red Bull.

Será su primera carrera de F1 desde el GP de Abu Dhabi de 2025, aunque este año ha completado pruebas en coches anteriores de Red Bull junto con su trabajo en el simulador.

"Fue muy inesperado", dijo. "En realidad estoy bastante tranquilo y con ganas de que llegue mañana. Era un momento que estaba esperando y me moría por tener este tipo de momento. Viendo cada carrera desde la pantalla, sentía que realmente quería volver y pilotar.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Físicamente y en cuanto a mi mente, creo que está lo suficientemente aguda. Estuve entrenando casi todos los días durante mucho tiempo. Tengo mucho tiempo para entrenar porque no tenía nada más que hacer aparte de eso.

"Además, he hecho cuatro TPC y, dentro de eso, hice cinco [distancias de] carrera. Estoy bastante en forma y tuve una buena experiencia y buenas vueltas en esos TPC".

Tsunoda admitió que uno de los mayores desafíos de este fin de semana será adaptarse al coche de Racing Bulls, ya que este año ha estado involucrado principalmente con el equipo principal de Red Bull, y solo condujo el simulador de Racing Bulls por primera vez esta semana.

"Todo lo que necesito hacer es acostumbrarme a este coche, que supongo que se siente bastante diferente. Y los procedimientos, supongo, cómo arrancar y todo. Creo que tener una sola práctica libre va a ser complicado, pero por eso no me estoy fijando ninguna expectativa. Por ahora, simplemente disfruto y me divierto, que era algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo.

"Honestamente, el simulador de Racing Bulls, la primera vez que lo hice [fue] literalmente ayer [miércoles]. Así que en términos de comprensión del coche, estoy seguro de que tengo más en Red Bull. Pero en cuanto a los interruptores del volante y todo, sabía que no hay mucha diferencia respecto al año pasado. Así que dónde tocar los interruptores y todo, qué interruptor hace qué cosas, no hay mucha diferencia.

"Así que sí, no es que hasta ahora tenga mucha información de este equipo, pero hasta ahora no me siento realmente confundido ni abrumado. La mayoría de las cosas están dentro de lo esperado y creo que será una transición bastante fluida entre Red Bull y Racing Bulls".

Aún no está claro si la aparición de Tsunoda en Zandvoort será su única carrera del año, ya que el plazo para la recuperación de Hadjar aún no se conoce públicamente.