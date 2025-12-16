VIDEO: El comentario de Zak Brown contra Alpine y las bromas en la fiesta de McLaren

A poco más de una semana de haber terminado su temporada más exitosa en décadas al ganar el campeonato de pilotos y de constructores en la F1 2025, McLaren se ganó el derecho a festejar a lo grande en los últimos días del año.

La escudería de Woking fue la gran dominadora de la temporada de Fórmula 1 que acaba de terminar con el Gran Premio de Abu Dhabi, y la fiesta de Navidad que el equipo llevó adelante en su fábrica ha resultado en imágenes que se han hecho virales por las bromas realizadas por Zak Brown durante su discurso.

Sin embargo, Brown no fue el único en bromear, ya que también aparecieron videos de Oscar Piastri en modo gracioso, claramente más relajado que lo que se lo ha visto durante la última parte del campeonato, cuando las cosas no salieron a su modo y vio que el título se le fue de las manos para ir a parar a las de su compañero Lando Norris.

"Ambos pilotos me quieren, me idolatran", bromeó Brown al subir al escenario junto a Norris y Piastri, y añadió: "[Ellos] me llaman 'Big Daddy' a mis espaldas", lo que generó que los empleados de McLaren presentes estallen en carcajadas mientras Norris se tapaba la cara con las manos.

"La realidad es que se meterán conmigo, pero no se meterán con Andrea [Stella] porque, en el fondo, están cagados de miedo de Andrea", continuó, mientras Stella levantaba el pulgar.

"Lo que realmente quiero hacer ahora mismo es despeinarte", le dijo a Norris, en referencia al momento en que aceptó su trofeo de campeón durante la ceremonia de los Premios FIA del viernes. Al subir al escenario en la gala, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, le revolvió el cabello. "Pero voy a desafiar a Oscar y ver cuán grandes son realmente sus pelotas", añadió Brown mientras ambos pilotos se echaban a reír.

"Asumimos riesgos con los dos, y no finjan que tenían mejores opciones", les recordó Brown a sus dos pilotos.

Mirando directamente a Piastri, dijo: "Tú tenías al maldito Alpine", dijo en relación al que el piloto australiano era piloto junior de la escudería de Enstone, que viene de terminar en la última posición en el campeonato de constructores. Girándose hacia Norris, añadió: "Tú tenías que ser más rápido que Stoffel Vandoorne".

Piastri también tomó el micrófono y no pudo resistirse a lanzar una pulla por la doble descalificación del equipo por el desgaste excesivo de la plancha en el Gran Premio de Las Vegas.

"Ha sido bastante agotador en algunos momentos. Creo que nos ha dejado bastante desgastados, aunque no tan desgastados como nuestras planchas en Las Vegas… ¡Ahora podemos reírnos de eso!", dijo.