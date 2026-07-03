Brown explica cómo McLaren puso fin a la cultura tóxica de la culpabilización
Zak Brown afirma que la transformación de McLaren en un equipo ganador de campeonatos se debió a una cultura en la que no se culpa a nadie y a un cambio radical en el liderazgo.
Zak Brown ha hablado abiertamente sobre la transformación cultural necesaria para convertir a McLaren, que no rendía al nivel esperado, en el campeón de constructores.
Cuando Brown tomó las riendas de la escudería de Woking, el equipo atravesaba una mala racha competitiva. Más allá de los problemas de rendimiento en pista, en el equipo se había instalado una cultura de la culpa que el estadounidense estaba decidido a erradicar.
En una entrevista con Will Buxton en el podcast «Up To Speed» , el director ejecutivo de McLaren Racing explicó cómo trabajó para desmantelar esa cultura tóxica.
Atribuyó el cambio de rumbo al director del equipo, Andrea Stella, y a una estructura de liderazgo técnico renovada.
"La gente y el liderazgo —y me refiero a mi liderazgo, no al de Zak, pero mi equipo directivo, liderado por Andrea Stella, fue clave para el rendimiento del equipo de competición", explicó cuando se le preguntó cómo había transformado el equipo y la cultura.
"Cambié a algunas personas, tres de los principales líderes, pero digamos que tenemos mil personas en el equipo de Fórmula 1. He cambiado a tres, pero las 997 que nos dieron el coche que era, posiblemente, el más lento a principios de año, son las mismas 997 personas que nos han dado un coche de campeonato mundial.
Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren; Andrea Stella, McLaren; Zak Brown, McLaren
Foto de: Erik Junius
"El liderazgo que ha aportado todo el equipo ha conseguido que todos rememos en la misma dirección, trabajando juntos. Intentamos superarnos unos a otros constantemente y hemos creado esta increíble cultura del rendimiento.
"Es una cultura en la que no se culpa a nadie. Así que, cuando tenemos un problema —y los tenemos—, abordamos el problema, no a las personas. Por eso es un entorno seguro. Trabajamos juntos. Y cuando me incorporé, la gente se echaba la culpa unos a otros. Era algo así como: “Mira, es un solo coche. Puede que pienses que lo estás haciendo genial en la parte delantera del coche y que la culpa es de la persona que va en la parte trasera, pero es un solo coche de carreras. Así que, ¿podemos aprender a trabajar juntos?”
"Y ha sido una “búsqueda” increíble, como la llamamos. Un “viaje” es ir a la oficina cada día; una “búsqueda” es volar a la Luna. Es un reto mucho mayor. Y por eso es el término que nos gusta usar".
Comparte o guarda esta historia
Zak Brown se postula para un papel en la secuela de la película "F1"
Zak Brown compara la F1 moderna con "24 Super Bowls"
Brown admite que la eliminación de Alonso en Indy 500 fue su "peor experiencia"
El daño en los frenos que afectó a Lando Norris en la clasificación sprint de Silverstone
Por qué McLaren es el único cliente de Mercedes que no tiene el motor nuevo en Silverstone
Por qué Oscar Piastri responde diferente a los rumores sobre Max Verstappen y McLaren
Últimas noticias
Brown explica cómo McLaren puso fin a la cultura tóxica de la culpabilización
Wolff acapara las miradas en Silverstone con un Mercedes clásico valorado en 3,5 millones de dólares
Leclerc: "Nos ha sorprendido la pole" y admite que no tiene conexión con el Ferrari actual
Verstappen espera una carrera sprint defensiva en Silverstone contra Russell y Leclerc
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados