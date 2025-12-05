El director ejecutivo deMcLaren Racing, Zak Brown, ha negado que las posibles órdenes de equipo de McLaren en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 puedan ser un giro de 180 grados sobre las "papaya rules" de la escudería.

McLaren se ha esforzado por tratar a sus pilotos de la forma más justa posible, hasta el punto de que incluso los cambió en el Gran Premio de Italia después de que un error en la parada en boxes de Lando Norris diera ventaja a su compañero de equipo Oscar Piastri. Estos son los extremos a los que el equipo ha estado dispuesto a llegar en esa perspectiva.

McLaren insiste en que a Piastri se le darán todas las oportunidades para ganar el título en Yas Marina, pero aún así se le pedirá que deje pasar a Norris si eso marca la diferencia entre que McLaren gane o pierda el título contra el aspirante de Red Bull , Max Verstappen.

"En el sentido de las órdenes de equipo, siempre y cuando ambos pilotos tengan la oportunidad de ganar el campeonato del mundo - lo que claramente hacen sentados aquí ahora mismo - entonces es lo de siempre, son libres de correr", comentó Brown en la rueda de prensa de la FIA del viernes.

"Obviamente seremos prácticos y realistas. Si, a medida que se desarrolle el fin de semana, a medida que se desarrolle la carrera, queda claro que uno tiene una oportunidad significativamente mejor que otro, entonces somos un equipo que quiere ganar el campeonato de pilotos, y correremos en consecuencia para hacer todo lo que podamos para conseguir que ese piloto esté delante para intentar ganar la carrera".

"Nuestras órdenes de equipo han girado en torno a dar las mismas oportunidades para ganar el campeonato, pero según se desarrolle la carrera, si queda claro que ambos no pueden, entonces haremos lo que sea mejor para el equipo e intentaremos ganar el campeonato de pilotos".

Preguntado por lo que diría a la gente que acusa a McLaren de dar un giro de 180 grados en su forma de correr hasta ahora, Brown respondió: "No creo que sea un giro de 180 grados. Vamos a empezar el fin de semana como lo hemos hecho los otros 23, es decir, dando a ambos pilotos las mismas oportunidades".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Creo que el año pasado, una vez que quedó claro que Lando tenía la mejor oportunidad de atrapar a Max y Oscar estaba casi estadísticamente fuera de ella en Bakú, entonces le pedimos a Oscar que apoyara a Lando y terminó siendo Lando quien apoyó a Oscar en esa carrera en particular y Oscar ganó la carrera.

"Así que vamos a usar el sentido común. No vamos a tirar por la borda un campeonato de pilotos por un sexto y un séptimo puesto, un tercero y un cuarto, un quinto y un sexto.

"Si uno de nuestros pilotos no tiene la oportunidad, creo que todo lo que hacemos, lo hacemos con los pilotos. Así que ellos saben cuál es el plan de juego para este fin de semana, y fuera de nuestro equipo de carreras estás un poco condenado si lo haces, condenado si no lo haces. Así que vamos a ser fieles a nuestros principios de carrera. Queremos ganar el campeonato de constructores, y lo hemos hecho. Queremos ganar el de pilotos, y ya veremos cómo se desarrolla la carrera".

Entonces, la pregunta principal es: si se da esa situación concreta, ¿acatará Piastri una orden de equipo?

El australiano se mostró esquivo cuando se le planteó esta cuestión el jueves, afirmando que necesitaba "saber qué se esperaría de él" antes de poder dar una respuesta.

Brown, sin embargo, se muestra confiado. "Sí, nuestros pilotos siempre han cumplido los deseos del equipo, igual que nosotros cumplimos los suyos", insistió. "Así que no tengo ninguna duda de que cualquiera de nuestros pilotos seguirá corriendo, ya que lo han hecho brillantemente en el mejor interés del equipo".