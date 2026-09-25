Zak Brown: La puerta de McLaren sigue "muy abierta" para Verstappen

McLaren cuenta con una pareja de pilotos vinculada a largo plazo formada por Lando Norris y Oscar Piastri. Aun así, Zak Brown mantiene la puerta abierta para Max Verstappen.

En conversación con De Telegraaf el responsable de competición de McLaren habla por primera vez con más detalle sobre sus intentos de acercamiento al tetracampeón del mundo.

Según revela en la entrevista, el pasado verano europeo se produjeron varias conversaciones entre el estadounidense de 54 años y Verstappen.

"Hablé un par de veces con Max el verano pasado. Simplemente porque quería conocerlo mejor", dice Brown en conversación con el periódico neerlandés.

Conocerlo le dejó una impresión inesperada. Brown describe a Verstappen con una palabra que, según él mismo, antes de esas conversaciones no habría asociado con la estrella de Red Bull: "encantador".

"Apuesto a que nadie que no lo conozca bien lo describiría así. Pero estoy realmente impresionado con él. Un piloto de carreras de pies a cabeza", explica Brown.

Con qué impresionó más Verstappen a Brown

Max Verstappen, Red Bull Racing, Zak Brown, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La estima del jefe de McLaren no se limita a las actuaciones de Verstappen en la Fórmula 1. Brown destaca especialmente lo intensamente que el neerlandés se ocupa de otros ámbitos del automovilismo.

Verstappen trabaja, entre otras cosas, en su programa GT3 y también se ocupa intensamente de la parte técnica de las carreras. Para Brown, este enfoque es una señal de que Verstappen no contempla el automovilismo exclusivamente desde la perspectiva de la Fórmula 1.

"Su concentración y la forma en que mira el automovilismo desde la perspectiva de un piloto de carreras me impresionaron mucho."

En ese contexto, Brown recuerda una cualidad similar en Fernando Alonso. El español también mostró una extraordinaria obsesión por los detalles durante el proyecto conjunto de McLaren en las 500 Millas de Indianápolis.

Brown describe una escena en un vuelo a Indianápolis: mientras él pedía una copa de vino, Alonso estuvo mirando su pantalla durante horas. "¿Sabe lo que estaba viendo? Imágenes onboard de una edición anterior de las 500 Millas de Indianápolis. Durante 200 vueltas", cuenta Brown casi incrédulo.

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"Eso debe de ser prácticamente lo más aburrido que existe. Pero Fernando no quería dejar nada al azar." Brown reconoce precisamente esa dedicación sin concesiones al automovilismo también en Verstappen. Por eso, el jefe de McLaren ve claras similitudes entre los dos múltiples campeones del mundo.

A pesar de las conversaciones, después no se produjo un cambio concreto. Verstappen reafirmó su compromiso con Red Bull y amplió su contrato hasta finales de 2030. Con ello, el neerlandés queda vinculado a largo plazo a su actual empleador.

McLaren mantiene deliberadamente la puerta abierta para Verstappen

También McLaren ha aclarado su propia situación de pilotos. Norris y Piastri están en la cima de la planificación deportiva del equipo. Por eso Brown subraya que las conversaciones con Verstappen no deben entenderse como un intento inmediato de sustituir a uno de sus pilotos actuales.

"Estoy extraordinariamente feliz y satisfecho con mi actual pareja de pilotos", deja claro el estadounidense.

Más bien se trató de un tanteo mutuo. Brown quería conocer mejor a Verstappen y, al parecer, al mismo tiempo explorar si en algún momento podría surgir una perspectiva común. "Porque nunca se sabe qué deparará el futuro."

Le sorprendió especialmente la actitud de Verstappen fuera de la pista. Al parecer, Brown esperaba una impresión personal diferente.

"Pero me impresionó mucho más como persona de lo que esperaba." De ello extrajo una conclusión muy clara: "Pensé: con este tipo realmente puedo correr. Porque odio correr contra él."

Que Verstappen esté ahora vinculado a largo plazo a Red Bull aparentemente no cambia la postura básica de Brown. "La puerta sigue estando muy abierta para Max", subraya, y menciona posibles plazos: "Para 2028, 2029 o el año que sea."

Así que McLaren sigue estando, en principio, abierto a asociarse con Verstappen si en un momento posterior surgiera la posibilidad correspondiente. El interés personal de Brown en un futuro conjunto es inequívoco.

"Me divertí mucho conociéndolo mejor, y me encantaría trabajar con él algún día", afirma.