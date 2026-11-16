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Zak Brown revela el "ambiente muy tóxico" cuando llegó a McLaren en 2026

El CEO de McLaren dice que la mayoría de los 1.200 empleados del equipo no eran el problema

Lydia Mee

Publicado: 16 nov 2026, 19:56

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Zak Brown, McLaren

Foto de: Clive Mason/Getty Images

El CEO de McLaren Racing, Zak Brown, describió al equipo al que se sumó en 2016 como "un ambiente muy tóxico", y responsabilizó a una puerta giratoria de líderes por años de malos resultados dentro y fuera de la pista.

El estadounidense llegó a McLaren hace una década, después de que los accionistas del equipo separaran sus caminos de Ron Dennis, y luego lideró su recuperación desde el fondo de la parrilla hasta los campeonatos de constructores de 2024 y 2025.

En diálogo con RACER, Brown dijo que no había advertido la magnitud de los problemas cuando llegó por primera vez.

"Era un ambiente muy tóxico. Empezó con una verdadera falta de alineación en el liderazgo, además de una falta de liderazgo. Tuvieron cinco jefes diferentes en seis años", dijo Brown.

"Esa es una receta para el desastre en cualquier negocio. Si tienes una puerta giratoria en el nivel de liderazgo, entonces el equipo no sabe a quién seguir. Eso genera falta de confianza y genera toxicidad dentro de una organización".

Añadió que el efecto sobre el equipo era evidente.

"Todos estaban en modo cubrirse la espalda y en modo culpar a otros. Era un ambiente terrible. Eso se manifestó en resultados terribles en la pista, falta de patrocinio, falta de conexión con los aficionados y una fuerza laboral muy insatisfecha".

Brown admitió que inicialmente había creído la propia explicación del equipo de que su socio motorista era el principal problema. Cuando la estructura de Woking reemplazó a Honda por Renault, pasó del noveno puesto en el campeonato de constructores en 2017 al sexto en 2018, pero dijo que eso solo mostró cuánto más profundos eran los problemas.

"Sabía que, de las 1.200 personas que teníamos en ese momento, probablemente solo necesitábamos arreglar a unas 20. No tenía ninguna duda de que allí teníamos a 1.100 personas que habían ganado muchas carreras y campeonatos. Hacía falta reiniciar el equipo de liderazgo", dijo.

Después de que McLaren ganara el título de constructores tanto en 2024 como en 2025 y Lando Norris se asegurara el campeonato de pilotos en 2025, esta temporada ha sido más difícil para el equipo dirigido por Brown. McLaren es cuarto en la clasificación de constructores, a 17 puntos de Red Bull, aunque Norris ha ganado tres carreras.

"El hecho de que ganáramos en 2024 y 2025 y de que hayamos ganado carreras este año no nos da derecho a nada en 2027. Tenemos que ganárnoslo", dijo Brown.

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