Zandvoort promueve la inclusión y toma medidas por las bengalas

La magnitud del apoyo al héroe local Max Verstappen puede intimidar a los visitantes extranjeros y a los aficionados de otros pilotos, y Zandvoort quiere evitar el tipo de acoso del que se informó en Austria el año pasado.

Los problemas del Red Bull Ring llevaron a la organización de la F1 y a los promotores de la carrera a tomar medidas drásticas contra los comportamientos indisciplinados o intimidatorios, y dieron lugar a la campaña Drive it Out, que también abarca el abuso en las redes sociales.

El director del GP de Países Bajos, Imre Van Leeuwen, afirma que este año se aplicarán medidas especiales en el evento, incluido un lugar designado para que los aficionados informen de cualquier problema o mala experiencia que puedan encontrar, que es uno de los requisitos establecidos por Drive it Out.

"El primer año, sólo tuvimos neerlandeses debido a COVID", dijo Van Leeuwen a Motorsport.com. "Así que empezó así. Pero estaría realmente decepcionado con nuestros aficionados si, como fan de Ferrari o de Lewis Hamilton, no se sintieran seguros".

"Eso es totalmente inaceptable. Y no permitiremos que ocurra. No podemos tolerarlo, y retiraremos las entradas a la gente".

"Todo el mundo debe sentirse bienvenido. Necesitamos pilotos que compitan, si no, no hay carrera. ¡Si solo tuviéramos a Max corriendo no sería F1!".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto del campo lejos en la salida. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Los problemas del GP de Austria de 2022 y la campaña Drive it Out han llevado a prestar más atención al comportamiento de los aficionados en todas las sedes de las carreras.

"Junto con la F1, nuestro director de seguridad y las personas implicadas de nuestro equipo mantuvieron reuniones con Austria, Bélgica y Barcelona, lugares a los que acuden muchos aficionados neerlandeses", dijo van Leeuwen.

"Está bien celebrarlo y tener una fiesta, pero no está bien intimidar a la gente o comportarse de forma irrespetuosa".

"Así que sí, es muy importante acabar con eso. Tenemos un grupo de trabajo con los demás promotores. Hemos tomado medidas adicionales para informar a la gente de lo que nos gusta y lo que no. Por supuesto, castigaremos a la gente. Para nosotros es importante que todo el mundo se sienta seguro".

"Ahora tenemos un punto de información para que, si te pasa algo, puedas contarlo allí, habrá informes, podremos calmarte si ocurre algo desagradable".

"Estamos trabajando con la policía e intentando informar a la gente lo mejor posible. Por suerte, en Austria ha ido muy bien, creo que este año, y no he oído hablar de ningún problema".

Bengala de humo en la pista Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Por otro lado, un tema constante en Zandvoort ha sido el uso de bengalas naranjas por parte de los aficionados, y Van Leeuwen ha dejado claro que no están permitidas en el circuito.

"Debido a la popularidad del deporte y de Max, los aficionados trajeron estas bengalas en Austria hace unos años", dijo.

"La imagen quedó muy bien en televisión, y grabaron imágenes con las bengalas. Así que un aficionado normal, no un hooligan sino un aficionado normal, piensa que es un buen aficionado si lleva una bengala".

"Y ahora se ve que hay tantas que es peligroso, y no es bueno para la salud. Ahora tenemos que informar a la gente de que no eres un buen aficionado si traes una bengala, eres un buen aficionado si no traes una bengala. Y si ves una bengala que digas: 'Vamos, esto es peligroso para mi salud'".

"Esto también es peligroso para los pilotos, porque creo que hace dos años, durante la vuelta de formación en Austria, los pilotos tenían mala visión. Y eso era algo que un aficionado normal no sabía. Sólo veían a dos tipos con una bengala y luego había cuatro tipos y luego ocho y 16 y 32. Y ahora tenemos que reducirlo".

Mantener informados a los aficionados de lo que es aceptable y lo que no lo es es una prioridad clave para los organizadores de Zandvoort.

"Intentamos comunicarnos durante el día a través de las pantallas LED", explicó. "Son buenas para el entretenimiento, y también buenas para informar a los aficionados sobre cómo comportarse como un buen aficionado".

"Creo que hemos innovado en el programa de entretenimiento, pero también en la forma de comunicarnos con nuestros puntos de información o a través de WhatsApp".

"Podemos dividir los grupos destinatarios. Si hay mucha gente en la puerta 1, podemos informar a la gente de que es mejor ir a la puerta 2, o si hay retraso en los trenes, podemos informar a la gente".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!