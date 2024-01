Zhou confía en que Sauber pueda volver al nivel de 2022 en F1

Zhou solo sumó seis puntos en su segunda temporada en la F1 en 2023, igualando su marca de la temporada de debut, ya que el entonces equipo Alfa Romeo tuvo problemas para ser competitivo con su C43 en medio de una reñida batalla en la parte media de la parrilla.

El equipo de Hinwil terminó noveno, por debajo del sexto puesto de 2022, cuando el compañero de equipo de Zhou, Valtteri Bottas , sumó 49 puntos además de los seis del piloto chino, lo que supuso el mejor resultado del equipo suizo en una década.

Camino a la llegada de Audi, el equipo Sauber ya ha experimentado varios cambios en su departamento técnico, encabezados por la llegada de James Key, ex McLaren, como director técnico en septiembre pasado.

En declaraciones a Motorsport.com, Zhou dijo que confía en que el equipo pueda volver a sus niveles de rendimiento de 2022, mientras que su experiencia adicional le permitirá estar ahora mucho más cerca de su compañero finlandés que hace dos años.

"Las tendencias en el desarrollo hasta ahora siguen estando en línea con lo que esperábamos", declaró Zhou. "Esperemos que la preparación de pretemporada, incluidos los tres días de pruebas, nos permita establecer una mejor dirección para toda la temporada".

"Debido a que se está sumando personal, especialmente en el departamento técnico, esperamos crear un equipo mejor y más completo".

"Tengo mi confianza en el equipo y siento que este año podemos volver al nivel de rendimiento que tuvimos en mi primera temporada".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Cuando se le preguntó en qué se había equivocado en 2023 y cuándo identificó el equipo los cambios que necesitaba implementar para 2024, Zhou respondió: "En realidad, alrededor del parón veraniego de la temporada 2023, nuestra dirección (de desarrollo) ya estaba clara: dónde le faltaba agarre al coche".

"En primer lugar, a bajas temperaturas o cuando la pista tenía menos agarre, a menudo teníamos menos margen para mejorar en términos de temperatura de los neumáticos que otros equipos, por lo que no podíamos ofrecer el rendimiento en el primer y segundo sector".

"En segundo lugar, hubo algunas incertidumbres con el coche, como corregir en las curvas con más frecuencia que en la temporada 2022, con algún sobreviraje o subviraje inesperado".

"Estas son cosas que hemos comentado con James (Key)".

Este año, la F1 regresará a China por primera vez desde 2019, lo que significa que Zhou finalmente podrá disputar una carrera en casa, ya que nunca antes ha corrido en el Circuito Internacional de Shanghái en ninguna categoría.

"Definitivamente estoy feliz de tener mi carrera de casa en Shanghái. No he corrido ni probado allí, pero poder hacerlo en casa me hace mucha ilusión", añadió Zhou.

"Ha sido una pequeña pena que haya estado corriendo en F1 los últimos dos años (sin el GP de China), pero finalmente podré cumplir este pequeño deseo en 2024 de correr en mi ciudad natal".

Sauber, que correrá como Stake F1 Team en 2024, presentará su C44 el 5 de febrero en Londres.

