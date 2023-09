Zhou está "muy cerca" de un nuevo acuerdo con Alfa Romeo F1

A pesar de que Zhou es el primer piloto chino de F1 a tiempo completo, se ha especulado con la posibilidad de que no cuente con grandes recursos financieros para incentivar a Alfa Romeo a acordar nuevas condiciones.

Antes de las vacaciones de verano de la F1, el representante de Alfa Romeo en la F1, Alessandro Alunni Bravi, afirmó que su equipo quería mantener a Zhou y a Valtteri Bottas, que llegó desde Mercedes para 2022 con un contrato de dos años, pero con opción a continuar en 2024.

Pero hay competencia por el asiento. El campeón de la Fórmula 2 en 2022 y actual piloto de reserva de Aston Martin, Felipe Drugovich, bien respaldado por patrocinadores, y el protegido de Alfa, Theo Pourchaire, están en consideración.

Sin embargo, Zhou cree que está cerca de conseguir otro contrato, idealmente por varias temporadas.

"Se ha retrasado un poco más de lo que esperaba. Pero creo que se debe a que, junto con Alfa Romeo, estoy intentando resolver los últimos detalles", dijo el piloto chino.

"En términos de, digamos, '¿Por qué no firmas? Todavía no tengo respuesta a eso. Pero definitivamente estamos hablando más en eso y cada vez más cerca de ser hecho".

"Estoy feliz de estar juntos, pasando más y más años juntos con este equipo. El futuro es brillante para el equipo".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Foto de: Alfa Romeo

Zhou rechazó los rumores de que carece de dinero: "Tengo patrocinadores personales y no conozco los rumores, pero no siento que me falte ninguna base por ese lado".

"No es como el primer contrato que tienes en la Fórmula 1: todo depende del equipo. El segundo es un poco más detallado".

"No hay nada de lo que preocuparse mayormente. No siento que lo que muestro en la pista no merezca seguir en este paddock".

Zhou añadió que su atención se centraba en llegar a un acuerdo con su actual equipo en medio de su adquisición por parte de Audi, en lugar de perseguir otras vacantes.

"En este momento (Alfa) es la prioridad. No hay muchos asientos disponibles. Tengo muchas ganas de quedarme donde estoy", comentó.

Por otra parte, también hay un asiento potencialmente disponible junto a Alex Albon en Williams, ya que el equipo aún no ha anunciado el futuro del debutante estadounidense Logan Sargeant.

Mientras tanto, AlphaTauri no ha atado oficialmente a ningún piloto para 2024, lo que significa que uno entre Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Daniel Ricciardo saldrá al mercado.

Parrilla de F1 confirmada para 2024 (contratos):

Red Bull: Max Verstappen (2028), Sergio Pérez (2024)

Mercedes: Lewis Hamilton (2025), George Russell (2025)

Ferrari: Charles Leclerc (2024), Carlos Sainz (2024)

Aston Martin: Fernando Alonso (2024), Lance Stroll (rodando)

McLaren: Lando Norris (2025), Oscar Piastri (2024)

Alpine: Esteban Ocon (2024), Pierre Gasly (2024)

Williams: Alex Albon (2024), Por confirmar

Haas: Nico Hulkenberg (2024), Kevin Magnussen (2024)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (2024), Por confirmar

AlphaTauri: Por confirmar, Por confirmar

