Zhou: El punto en el debut en F1 se sintió enorme tras las críticas

Cargar reproductor de audio

Zhou se convirtió este año en el primer piloto chino en competir en F1 al unirse a Alfa Romeo junto a Valtteri Bottas para formar una nueva alineación de pilotos para el equipo con sede en Suiza.

Antes de su debut en la F1, Zhou se enfrentó a críticas e incluso a insultos racistas en las redes sociales por parte de quienes afirmaban que sólo había conseguido el asiento por su nacionalidad y el patrocinio que aportaba.

Sin embargo, Zhou devolvió el golpe en su debut en Bahréin, en el que se recuperó tras sufrir un anti-stall en la salida y cruzó la línea de meta en la décima posición.

"Fue muy importante, por todo lo que tuve que afrontar durante el invierno", declaró Zhou a Motorsport.com en una entrevista al final de la temporada.

"Cuando me anunciaron, mucha gente que no me conocía intentó juzgarme por mi nacionalidad. Así que no es lo más agradable cuando estás luchando por tu sueño".

"Pero luego me sentí tan agradecido de hacer mi primera carrera y sumar un punto, que me los quité de encima. Hablar en la pista significa mucho para mí, porque entonces esa gente empezó a cambiar. Pueden empezar a entenderte, a conocerte más".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Foto de: Alfa Romeo

Zhou dijo que la reacción de la gente desde que fue anunciado por primera vez en Alfa Romeo en comparación con la confirmación de su renovación de contrato en 2023 había sido "completamente diferente".

"Estoy agradecido", añadió. "Como si después de todos los años que he pasado, hubiera conseguido las cosas que quería hacer".

Bahréin no sería el único final en los puntos de Zhou en la temporada, ya que también terminó entre los 10 primeros en Canadá e Italia. Aunque Bottas le superó 49 a 6 a lo largo del año, 46 de los puntos de Bottas llegaron en las nueve primeras carreras, cuando Alfa Romeo era más competitivo.

Zhou luchó contra la falta de fiabilidad en la primera parte de la temporada, no pudiendo llegar a la meta en Miami, España y Azerbaiyán, además de carecer del ritmo de Bottas a una sola vuelta en clasificación.

Pero el fin de semana del Gran Premio de Canadá marcó un punto de inflexión para Zhou. Después de dominar las condiciones de mojado en la sesión de clasificación para alcanzar la Q3 por primera vez, y el domingo realizó una gran carrera para hacerse con el octavo puesto.

"Era algo que no esperaba", declaró Zhou.

"Canadá es un circuito difícil. Es como un circuito urbano, sin espacio para errores ni zona en las salidas, debido a los muros. Así que sí, fue genial".

"Y creo que también demuestra que en términos de progreso, también es como el resultado que me había ganado después de tres o cuatro abandonos seguidos. Fue un punto de inflexión para mí".