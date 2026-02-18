La zona media está "a segundos de distancia" de los equipos top en la F1 2026

Los cuatro equipos líderes de la Fórmula 1 del año pasado – McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari – son considerados favoritos para dominar nuevamente en 2026, en medio de uno de los mayores cambios de reglamentación de la historia.

El campeonato mundial introdujo nuevas reglas de chasis y motores con aerodinámica activa y un énfasis mucho mayor en la energía eléctrica, lo que dejó la pizarra en blanco mientras los equipos trabajaban en sus nuevos conceptos. Hasta ahora, todo apunta a que los protagonistas del año pasado volverán a emerger en la cima.

Esto es lo que dijeron Esteban Ocon de Haas, Carlos Sainz de Williams y el director de equipo de Red Bull, Alan Permane, tras la primera prueba de pretemporada en Bahréin.

"Parece que la diferencia con los equipos punteros, los cuatro que lideraban el año pasado, se ha ampliado", comentó Sainz con cierta resignación en un video publicado por Williams en redes sociales, "y va a requerir mucho trabajo durante los próximos meses, en las próximas carreras, entrando en la primera parte de la temporada, para intentar recuperar esa distancia".

Carlos Sainz, Williams Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, al ser preguntado si equipos como Ferrari, Red Bull y Mercedes volverían a dominar, Ocon respondió: "Me gustaría poder decirte otra cosa. Pero, por el momento, los cuatro primeros están muy bien definidos. Donde el año pasado veías al top 10 dentro de tres o cuatro décimas en algunas carreras, ahora creo que los ocho primeros están quizá dentro de tres o cuatro décimas, pero después de eso, están a segundos, creo.

"No estoy diciendo que eso vaya a mantenerse hasta Melbourne, porque, obviamente, hemos visto muchos equipos traer actualizaciones a su coche, de un día de pruebas a otro. Vimos a Audi dar un gran salto en rendimiento con su nueva carrocería y demás, tal vez algo más. Pero sí, por el momento, la zona media está mucho más lejos comparado con el año pasado."

La semana pasada en Bahréin, Mercedes registró el tiempo más rápido en general con 1m33.669s de Kimi Antonelli, mientras que Red Bull fue el más lento de los cuatro equipos principales, con Max Verstappen marcando 1m34.798s, aunque eso fue en el primer día, con margen de mejora.

El equipo más rápido de la mitad de la tabla fue Haas, con Oliver Bearman en 1m35.394s, seguido por su compañero Ocon. Alpine fue el único otro equipo en el rango de 1m35s, gracias a Franco Colapinto.

Mejores tiempos por equipo en el primer test de Bahréin

Pos. piloto equipo tiempo (día) 1 Antonelli Mercedes 1'33"669 (D3) 2 Hamilton Ferrari 1'34"209 (D3) 3 Piastri McLaren 1'34"549 (D3) 4 Verstappen Red Bull 1'34"798 (D1) 5 Bearman Haas 1'35"394 (D2) 6 Colapinto Alpine 1'35"806 (D3) 7 Hulkenberg Audi 1'36"291 (D3) 8 Albon Williams 1'36"793 (D3) 9 Lawson Racing Bulls 1'36"808 (D3) 10 Bottas Cadillac 1'36"824 (D2) 11 Stroll Aston Martin 1'38"165 (D3)

Y no se trataba solo del ritmo de una vuelta. "Hemos visto a algunos de los grandes hacer distancias de carrera donde más o menos sabes el combustible de salida y el de llegada, y podemos ver que son muy rápidos", señaló Permane.

"Pero no creo que eso sea sorpresa. Cada vez que hay un gran cambio de reglamento, los equipos punteros se distancian y los equipos más pequeños retroceden. No creo que nadie deba sorprenderse por eso."

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Según el jefe de Racing Bulls, lo que hizo que las carreras fueran tan reñidas hasta 2025 fue la estabilidad de las reglas, el tope presupuestario y las restricciones de pruebas aerodinámicas, que otorgaban más tiempo en el túnel de viento y simulaciones CFD a los equipos de menor rango. "Eso ayuda a que los equipos más pequeños puedan ponerse al día", agregó.

Aun así, los equipos punteros prevalecen, lo que se debe a contar con mejores herramientas e ingenieros, según Permane: "Todavía tienes a los principales aerodinamicistas que quieren trabajar en los equipos top."

Al preguntarle por qué, el británico respondió: "¿Por qué un futbolista estrella querría jugar en un equipo mediocre? Es lo mismo. La gente quiere ganar. Todos somos muy, muy competitivos. Y desde los pilotos hasta toda la organización, todos son competitivos y quieren hacerlo bien. Y creo que eso es natural.

"No es para menospreciar a ningún equipo. Pero creo que es natural que los ingenieros más exitosos se acerquen a los equipos más exitosos, y eso desbalancea las cosas.

"También es un poco histórico, me imagino. Porque durante muchos años corrimos sin topes presupuestarios. Y la brecha entre los equipos probablemente era – ciertamente – de decenas de millones, si no de cientos de millones que la gente gastaba, entre los muy grandes y los muy pequeños. Y eso les permitía desarrollar más infraestructura y herramientas que todavía se usan hoy.

"Esperemos que los reglamentos se mantengan estables y veamos que la competencia se acerque. Lo que queremos más que nada, o lo que yo quiero más que nada, y sé que ustedes también, es que las carreras sean reñidas. No quieres que un equipo, un fabricante de unidades de potencia o un piloto domine todo. Queremos que haya competencia. Queremos llegar un viernes sin saber quién va a ganar el domingo. Y creo que ese es el objetivo de todos."

Información adicional por Jake Boxall-Legge y Filip Cleeren