Macao, otra vez sin F3 y el WTCR no irá a Asia La FIA Formula 3 World Cup en Macao no se celebrará este año debido a las restricciones del COVID-19, mientras que el WTCR no hará su regreso previsto a Asia.

Por: James Newbold Cargar reproductor de audio La tradicional fiesta de fin de año para los pilotos junior de monoplazas en el Circuito de Guia de Macao estaba programada para los días 18 a 20 de noviembre, con la esperanza de que se celebrara con normalidad este año al relajarse las restricciones de viaje a nivel mundial. La prueba forma parte del campeonato de Fórmula 4 de China desde el inicio de la pandemia en 2020, y Hon Chio Leong ha ganado las dos últimas ediciones del evento contra un grupo de pilotos locales procedentes de China y Hong Kong. Se había anticipado que el evento volvería a la normalidad este año, pero un comunicado de la FIA que siguió a la última reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA el miércoles confirmó que este no sería el caso. "La FIA Formula 3 World Cup en Macao no tendrá lugar en 2022 debido a las actuales restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19", decía un breve comunicado. El WTCR había planeado concluir su temporada 2022 en Macao, después de las carreras en el Inje Speedium de Corea del Sur (8-9 de octubre), y el Circuito Internacional de Ningbo en China (5-6 de noviembre). Sin embargo, el comunicado de la FIA dice que estos eventos, y el correspondiente del ETCR en Inje, serán cancelados y se buscarán eventos de sustitución para completar el calendario de 10 rondas. "Debido a las restricciones de cuarentena y a los desafíos logísticos asociados en Asia, las rondas del FIA WTCR y del FIA ETCR que debían celebrarse en el continente no se llevarán a cabo este año", dijo el comunicado. "Junto con Discovery Sports Events, el promotor de las dos series, la FIA está trabajando para asegurar eventos de reemplazo". "Se comunicarán más detalles sobre las nuevas incorporaciones al calendario a su debido tiempo". La FIA GT World Cup tampoco se celebrará este año "debido a las restricciones de cuarentena de la COVID-19 y los desafíos logísticos asociados en Asia". En los dos últimos años se ha celebrado una carrera de GT sin designación de Copa del Mundo de la FIA, denominada Macau GT Cup, que ganó el ex asiduo del Campeonato Mundial de Turismos Darryl O'Young en 2021.