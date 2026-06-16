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Festival de la Velocidad de Goodwood

Norris acompañará a Valentino Rossi en el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026

Lando Norris se unirá a la leyenda de MotoGP Valentino Rossi en el Festival de Velocidad de Goodwood de 2026.

Lydia Mee
Publicado:
Valentino Rossi, Lando Norris

Valentino Rossi, Lando Norris

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El actual campeón de Fórmula 1, Lando Norris, se unirá al nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Valentino Rossi, para participar en el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026.

Ambos estarán presentes el viernes y el sábado del fin de semana del evento junto a su patrocinador común, Monster Energy. Para Norris, la aparición en Goodwood tendrá lugar tras su carrera en casa, el Gran Premio de Gran Bretaña.

Los aficionados que se desplacen a la finca de Goodwood tendrán la oportunidad de ver a Norris y a Rossi durante un "Balcony Moment" en Goodwood House, previsto para la tarde del viernes. Norris volverá a ser el protagonista el sábado con una segunda aparición en el balcón para celebrar su título de campeón de F1 de 2025.

"Goodwood siempre es increíble, es una auténtica celebración del automovilismo", afirmó Norris. "Hay un ambiente increíble, muchísimos aficionados, y compartirlo con una leyenda como Valentino lo hace aún más genial". 

Norris ha hablado a menudo de su pasión por las carreras de dos ruedas y de la admiración que siempre ha sentido por el icono de MotoGP. El piloto británico ha lucido diseños de casco inspirados en Rossi a lo largo de toda su carrera en el mundo del motor. Ahora, tendrá la oportunidad única de compartir protagonismo con "The Doctor" en la famosa finca de Goodwood.

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Lando Norris, McLaren

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Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Rossi añadió: "Goodwood es algo realmente especial, una auténtica celebración del automovilismo en todas sus formas. Estar en el Festival of Speed, ver a tantos aficionados apasionados y compartir la colina con atletas increíbles como Lando Norris y John McGuinness lo convierte en una experiencia inolvidable". 

El duque de Richmond, CBE DL, también comentó: "Norris y Rossi. Juntos en Goodwood. Sin duda, es un momento que pasará a la historia del Festival of Speed. Estamos increíblemente agradecidos a Monster Energy por reunir a estos dos campeones del mundo en Goodwood y estamos deseando celebrarlo juntos por todo lo alto a finales de este verano". 

El Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026 se celebrará del jueves 9 de julio al domingo 12 de julio.

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