Todos los pilotos y coches de F1, actuales e históricos, presentes en el Festival de Goodwood 2026
Desde Lando Norris y Franco Colapinto hasta Mario Andretti y Damon Hill, aquí tienes una lista de todos los pilotos de F1 que aparecerán en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 del 9 al 12 de julio.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 está en marcha este fin de semana, reuniendo a estrellas actuales de la Formula 1, campeones del mundo y leyendas del automovilismo durante cuatro días de acción en la famosa subida de montaña.
Con el evento de este año evitando coincidir con el calendario de la F1, varios pilotos actuales de la categoría asistirán junto a una gran cantidad de expilotos y campeones de otras disciplinas.
La estrella principal en la lista de inscritos de este año es el vigente campeón de F1 Lando Norris, quien se pondrá al volante del McLaren MCL60 con el que logró siete podios en 2023. Es un coche significativo para el equipo británico, ya que fue presentado en 2023 para conmemorar el 60º aniversario de la fundación de la escudería por Bruce McLaren.
Norris también probará el futuro de McLaren conduciendo el MCL-HY en su debut público antes de la entrada del Hypercar en las 24 Horas de Le Mans del próximo año.
El actual líder de puntos Kimi Antonelli también está en el famoso festival, y fue visto haciendo burnouts en un coche de calle Mercedes el jueves.
El dúo de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, también está en acción, turnándose en el Lotus E20 rebautizado de la temporada 2012. El ya retirado Kimi Raikkonen llevó famosamente el monoplaza con motor V8 a la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi de aquel año.
Mientras tanto, Isack Hadjar representará a Red Bull, conduciendo el superdeportivo RB17 diseñado por Adrian Newey junto con el propio Newey. Yuki Tsunoda también se turnará al volante de la máquina de 1200bhp.
Una gran cantidad de expilotos de F1 también se dejarán ver en el Festival of Speed, incluidos campeones del mundo como Mario Andretti y Emerson Fittipaldi.
Varias estrellas del mundo de los sportscars también honrarán Goodwood con su presencia, incluidos los ganadores de las 24 Horas de Le Mans Tom Kristensen y Derek Bell. Los aficionados podrán ver varios prototipos deportivos icónicos a lo largo del evento de cuatro días, incluidos el Porsche 962, el Ford GT MKII y el McLaren F1 GTR.
Christian Horner, Red Bull Racing
Photo by: JEP / Motorsport Images
El siete veces campeón de MotoGP Valentino Rossi será el nombre más importante del mundo del motociclismo, pero tras su cambio a las carreras de coches, conducirá el BMW V12 LMR que ganó Le Mans en 1999. Los aficionados que quieran verlo de vuelta en una moto tampoco quedarán decepcionados, ya que también se subirá a una Yamaha M1 con especificación 2020.
También estarán presentes pilotos de rally, incluidos Sebastien Loeb, Sebastien Ogier y Nasser Al-Attiyah. Además, Dan Ticktum pilotará el nuevo prototipo Gen4 de Formula E para demostrar las capacidades de un coche de carreras eléctrico moderno.
Pilotos actuales de F1 en Goodwood
|
piloto
|
coche
|
Lando Norris
|
McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
|
Pierre Gasly
|
Alpine E20
|
Franco Colapinto
|
Alpine E20
|
Isack Hadjar
|
Red Bull RB17
|
Yuki Tsunoda
|
Red Bull RB17
Expilotos de F1 en Goodwood
|
piloto
|
Coche
|
Mario Andretti
|
Chevrolet Camaro IROC
|
Michael Andretti
|
Shelby Daytona Coupe
|
Gerhard Berger
|
Benetton B186
|
Thierry Boutsen
|
Porsche 962, BMW Sauber F1.07
|
David Brabham
|
Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
|
Karun Chandhok
|
McLaren M23D, Ford GT MkII
|
Christian Danner
|
Benetton B186
|
Lucas di Grassi
|
Formula E Spark Gen1
|
Derek Bell
|
Porsche 962
|
Damon Hill
|
Williams FW11, Williams FW18
|
Emerson Fittipaldi
|
Buick Regal
|
Patrick Friesacher
|
Red Bull RB18
|
Marc Gene
|
Ferrari SF21
|
Stefan Johansson
|
Ferrari F2008
|
Kazuki Nakajima
|
Toyota GR GT
|
Arturo Merzario
|
Ferrari 156 Sharknose
|
Emanuele Pirro
|
Ferrari 330 P3/412P
|
Bruno Senna
|
McLaren MP4/8B
|
Jean-Eric Vergne
|
DS Techeetah FE19
|
Karl Wendlinger
|
Mercedes-Benz 300 SEL
Otros nombres destacados en Goodwood
- Valentino Rossi
- Tom Kristensen
- Romain Dumas
- Sebastien Loeb
- Sebastien Ogier
- Elfyn Evans
- Johan Kristoffersson
- Nasser Al-Attiyah
- Dario Franchitti
- Adrian Newey
- Giacomo Agostini
- Casey Stoner
- Kevin Schwantz
- Colin Edwards
- Davey Todd
- Jamie Whincup
- Kurt Busch
- Benoit Treluyer
Todos los coches de F1 en Goodwood
|
Año
|
Coche
|
1937
|
Mercedes-Benz W125 (pre era F1)
|
1961
|
Ferrari 156 'Sharknose'
|
1976
|
McLaren-Cosworth M23D
|
1982
|
Williams FW08C
|
1986
|
Williams-Honda FW11
|
1986
|
Benetton-BMW B186
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8B
|
1996
|
Williams FW18
|
2008
|
Ferrari F2008
|
2012
|
Lotus-Renault E20
|
2012
|
Red Bull Racing RB8
|
2022
|
Red Bull Racing RB18
|
2022
|
Mercedes-AMG W13
|
2023
|
McLaren MCL60
|
2025
|
Aston Martin AMR25
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
El futuro del V8 para F1: Descartan motor único atmosférico y estandarizarían el KERS
Cómo Racing Bulls desplazó a Alpine del lugar de mejor del resto en la F1 2026
Cuestionan la decisión de la FIA en Silverstone mientras exjefe de Alpine ofrece una alternativa
EN VIVO: el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados