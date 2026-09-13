Beganovic gana la principal de la F2 en Madrid; Durksen cerca del podio

Dino Beganovic (DAMS) se llevó la victoria en la carrera principal de la Fórmula 2 disputada en Madrid con Ritomo Miyata (Hitech), tras su triunfo del día anterior, logrando el tercer puesto subiendo al podio por segundo día consecutivo en una jornada donde solo Joshua Durksen logró puntos en la armada latinoamericana.

Beganovic partió desde la pole position e hizo una salida sólida y Alex Dunne (Rodin) le siguió en segunda posición. En las primeras vueltas, Rafael Câmara (Invicta), implicado en la lucha por el título, era tercero, mientras que Nikola Tsolov (Campos) marchaba quinto.

En cuanto a los neumáticos montados en la salida, la elección estuvo muy dividida entre blandos y duros.

Sin embargo, en la segunda vuelta, Kush Maini, de ART Grand Prix, tocó con Cian Shields (AIX Racing) y se estrelló contra el muro. Se decretó la salida del coche de seguridad (SC) retirándolo en la sexta vuelta. Sin embargo, esa sexta vuelta era el número mínimo de giros para poder cumplir la parada obligatoria para cambiar neumáticos. Era una decisión delicada si entrar o no en boxes en ese momento.

Los pilotos de cabeza optaron por no entrar en boxes y continuar en pista. Por otro lado, varios coches, entre ellos Laurens Van Hoepen (Trident), que rodaba séptimo, eligieron parar en ese momento. Sin embargo, Van Hoepen tuvo algún problema en la parada y acabó cediendo la posición ante pilotos que habían entrado más atrás, como Mari Boya (Prema).

Al final de la vuelta 11, Noel León (Campos) también entró en boxes. Câmara paró una vuelta más tarde, y en la vuelta 13 también lo hicieron Martinius Stenshorne (Rodin) y Tsolov para cambiar neumáticos.

Boya, que había parado antes, logró así el undercut, y los coches que entraron después acabaron todos atrapados por detrás de él. Además, los coches que completaban su parada y regresaban a pista por delante de Boya no podían aumentar el ritmo porque sus neumáticos aún no estaban en temperatura, y Boya los adelantaba.

No obstante, los neumáticos que Boya llevaba en ese momento eran blandos. Tendría que recorrer una larga distancia con el compuesto más blando, por lo que una gestión minuciosa de los neumáticos se antojaba imprescindible.

Câmara también intentó atacar a Oliver Goethe (MP Motorsport), a quien Boya acababa de adelantar, para superarlo a continuación, pero ambos se tocaron. Goethe se quedó sin espacio y acabó estrellándose contra el muro. Esto provocó la segunda salida del SC en la carrera. Por este contacto se consideró responsable a Câmara, que recibió una penalización de 10 segundos añadidos a su tiempo. Por detrás, John Bennett (Trident) también sufrió un accidente

Durante este periodo, los pilotos de cabeza que aún no habían realizado su parada completaron la obligación de cambiar neumáticos. Beganovic quedó líder, Dunne segundo y Miyata tercero, y la carrera se reanudó a partir de la vuelta 22.

Boya, que estaba realizando una gran actuación, empezó poco a poco a sufrir por la degradación (pérdida de rendimiento de los neumáticos), permitió adelantamientos de otros coches y fue perdiendo posiciones.

Finalmente se cumplió el límite de tiempo de 60 minutos. Beganovic se llevó la victoria, Dunne fue segundo y Miyata terminó tercero, logrando subir al podio por segundo día consecutivo.

Tsolov, que lucha por el título, también sufrió una fuerte degradación de los neumáticos blandos al final y cayó notablemente. Terminó 18º y se quedó fuera de los puntos. Câmara cruzó la meta en novena posición, pero se le añadieron 10 segundos por la penalización del contacto con Goethe. Aun así, solo perdió una posición y obtuvo 1 punto por el décimo puesto.

Durksen cruzó la meta en cuarto a 16 segundos del ganador.

CARRERA2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 31 1:03'29.190 158.428 1 25 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 31 +7.320 1:03'36.510 7.320 158.125 1 18 1 3 R. Miyata Hitech Racing 3 31 +14.015 1:03'43.205 6.695 157.848 1 15 4 J. Duerksen Invicta Racing 2 31 +16.691 1:03'45.881 2.676 157.737 1 12 5 E. Jr. AIX Racing 20 31 +19.630 1:03'48.820 2.939 157.616 1 10 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 31 +20.458 1:03'49.648 0.828 157.582 2 8 7 G. Minì MP Motorsport 9 31 +21.268 1:03'50.458 0.810 157.549 1 6 8 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 31 +21.497 1:03'50.687 0.229 157.539 1 4 9 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 31 +28.311 1:03'57.501 6.814 157.260 1 2 10 R. Câmara Invicta Racing 1 31 +35.386 1:04'04.576 7.075 156.970 1 1 Colisión 11 M. Boya Prema Powerteam 12 31 +36.234 1:04'05.424 0.848 156.936 1 12 L. Van Hoepen Trident 24 31 +37.403 1:04'06.593 1.169 156.888 1 13 S. Montoya Prema Powerteam 11 31 +37.629 1:04'06.819 0.226 156.879 1 14 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 31 +40.781 1:04'09.971 3.152 156.750 1 15 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 31 +41.215 1:04'10.405 0.434 156.733 1 16 N. León Campos Racing 5 31 +42.032 1:04'11.222 0.817 156.699 1 17 C. Shields AIX Racing 21 31 +43.311 1:04'12.501 1.279 156.647 1 18 N. Tsolov Campos Racing 6 31 +47.888 1:04'17.078 4.577 156.461 1 dnf O. Goethe MP Motorsport 10 17 +14 Vueltas 35'27.772 14 Vueltas 155.383 1 Colisión dnf J. Bennett Trident 25 17 +14 Vueltas 35'31.507 3.735 155.111 1 Retirada dnf K. Maini ART Grand Prix 16 1 +30 Vueltas 2'04.051 16 Vueltas 151.339 Accidente

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