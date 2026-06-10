El veredicto de Cadillac sobre el complicado arranque de Colton Herta en F2

El director del equipo Cadillac Formula 1, Graeme Lowdon, dice que Colton Herta está "aprendiendo muchísimo" y "cumpliendo los objetivos", en medio de un complicado debut en Fórmula 2.

Herta, uno de los favoritos en IndyCar, hizo un sorprendente cambio a la F2 para la temporada 2026 con el fin de perseguir su sueño de la F1, y Cadillac le tendió una mano como piloto de pruebas y desarrollo.

El objetivo principal de Herta es ganar experiencia en el estilo de carreras europeo, en particular con los complicados neumáticos Pirelli utilizados por la F1 y sus categorías de formación, de cara a una posible promoción al campeonato mundial; por ello, el CEO del equipo Cadillac, Dan Towriss, simplemente busca un puesto entre los 10 primeros en el campeonato de la F2.

Pero, al momento de escribir esto, el piloto de Hitech ocupa el 13º lugar en el campeonato, tras haber conseguido tres finales en zona baja de puntos en las cuatro primeras rondas de la temporada, las tres en carreras principales.

La clasificación en particular ha sido difícil, con Herta clasificándose sucesivamente 14º, 14º, 19º y 14º otra vez en Melbourne, Miami, Montreal y Mónaco, a pesar de que el ritmo a una vuelta había sido su punto fuerte en IndyCar, con 15 pole positions en circuitos mixtos.

Colton Herta, Hitech GP Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Algo que creo que es realmente importante mencionar sobre Colton es que, cuando decidió entrar en la F2, sabía que sería difícil", señaló Lowdon, hablando antes de la clasificación de Mónaco. "Recuerdo la conversación que tuve con él, sabía lo difícil que es. Hay pistas nuevas, neumáticos nuevos, un enfoque nuevo, todo nuevo.

"Así que entiendo que digan que podría estar pasando por un momento difícil, pero creo que el enfoque que él tenía era que sabía que todo el mundo iba a ser rápido. No entró allí con una expectativa poco realista de que arrasaría con todos.

"Entró en la F2 con un objetivo específico en mente, que era la aclimatación: aprender cómo funcionan estos neumáticos, aprender cómo funcionan los fines de semana de carrera, aprender lugares, aprender los circuitos. Y no puedes hacer eso lejos de los focos, así que también tienes que estar bajo esos focos.

"Es un piloto de carreras, así que por supuesto quiere estar luchando por posiciones de podio: primero, segundo, tercero, o lo que sea. Pero va cumpliendo los objetivos a medida que avanza. Está aprendiendo muchísimo por el camino.

"Es totalmente correcto que, desde fuera, puedas mirarlo y decir: 'Bueno, esa clasificación pareció dura y esa fue una carrera difícil'. Yo lo veo de una manera muy distinta", insistió. "Por supuesto, siempre va a querer ser más competitivo. Eso está en el ADN de un piloto de carreras, ¿no?

"Pero también hay mucho que se va tachando de la lista de deseos por el camino. Me gusta mucho el hecho de que haya aceptado el desafío. Eso es lo que haría un verdadero piloto de carreras, en mi opinión. Así que, mis respetos para él."

Colton Herta, Hitech GP Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

En la historia reciente, Oliver Bearman ascendió al campeonato mundial a pesar de terminar en un modesto 12º lugar en su segunda temporada de F2, tras haber demostrado su potencial en sus apariciones en F1; y Herta tiene la oportunidad de emular al piloto de Haas, en el simulador de Cadillac y en las sesiones de Entrenamientos Libres 1.

"Cuando pedimos a los pilotos que hagan sesiones de FP1, desde nuestro punto de vista, lo medimos en gran parte en función de: '¿Qué se le pidió hacer al piloto y qué es lo que realmente hizo?'", explicó Lowdon.

"Lo he visto antes, cuando pilotos se han salido completamente del guion. No tanto en [F1], pero sí definitivamente en mi experiencia en carreras de resistencia, donde le pides a un piloto que haga algo, y va y hace algo completamente distinto, porque allí hay mucha más libertad para llevar un coche en cierta dirección o hacer algo totalmente diferente. Y eso te vuelve loco, porque no es así como funciona.

"La sesión de FP1 en particular, es tan limitado el tiempo que tenemos para estudiar estos coches, y especialmente cuando todo es completamente nuevo. Y quiero decir, cada destornillador y llave inglesa en ese garaje es completamente nuevo, ni hablar del coche de carreras.

"Tener pilotos que puedan ejecutar sesiones limpias es realmente, realmente importante en términos de: 'Esto es lo que queremos que hagas en esta tanda, en esta vuelta incluso, o incluso en esta sección de una vuelta'. Eso es, de hecho, mucho más importante en este momento que dónde esté alguien en una hoja de tiempos en FP1."

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