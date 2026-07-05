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FIA F2 Silverstone

Tsolov completa el doblete en la F2 y Villagómez se destaca con otro podio en Silverstone

Nikola Tsolov se impuso en la carrera del domingo de la Fórmula 2 en Silverstone delante del mexicano Rafael Villagómez, quien repitió podio. Noel León y Joshua Duerksen, en el top 10.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Rafael Villagomez, van Amersfoort Racing, delante de Rafael Camara, Invicta Racing

Rafael Villagomez, van Amersfoort Racing, delante de Rafael Camara, Invicta Racing

Foto de: Clive Mason / Getty Images

Rafael Villagómez firmó una gran actuación para terminar segundo en la carrera principal de la Fórmula 2 en Silverstone, en una competencia en la que Nikola Tsolov hizo historia al convertirse en el primer piloto de la categoría en ganar tres carreras consecutivas tras completar el doblete del fin de semana con Campos Racing.

El mexicano de Van Amersfoort Racing apostó por una estrategia alternativa con neumáticos duros en el inicio y fue uno de los grandes protagonistas de la prueba. Mientras los pilotos de punta largaban con neumáticos blandos, Villagómez avanzó rápidamente en el clasificador y ya era cuarto en la sexta vuelta, con Joshua Duerksen también progresando hasta la sexta posición con la misma estrategia.

En la salida, Kush Maini sorprendió desde el tercer lugar para tomar el liderazgo, mientras Tsolov escaló del quinto al segundo puesto. El poleman Rafael Câmara perdió terreno en los primeros metros y más tarde fue uno de los primeros en ingresar a los boxes para cambiar neumáticos.

Con la estrategia alternativa funcionando, Villagómez heredó el liderato de la carrera y comenzó a abrir una diferencia sobre Duerksen, quien también se mantenía en posiciones de privilegio mientras administraba el desgaste de sus neumáticos duros.

Más tarde, la competencia dio un duro golpe para Sebastián Montoya. El colombiano debió abandonar en la vuelta 17 luego de detener su coche por daños en la suspensión trasera, poniendo fin anticipadamente a su participación.

En la parte delantera, Tsolov alcanzó nuevamente a Maini tras las detenciones en boxes y, después de varios intentos, logró superarlo con una maniobra por Maggots y Becketts en la vuelta 20 para tomar el liderazgo virtual de la carrera.

Villagómez realizó su parada en la vuelta 25 para montar neumáticos blandos y regresó a pista decidido a recuperar posiciones. Tras calentar los compuestos, superó primero a Câmara en Stowe y luego dejó atrás a Alexander Dunne en la recta Wellington para meterse en zona de podio.

En la penúltima vuelta completó su remontada al adelantar a Maini en Village para quedarse con el segundo lugar. No obstante, Tsolov ya había construido una ventaja suficiente y cruzó la meta con más de tres segundos de diferencia para conseguir su sexta victoria de la temporada.

Villagómez aseguró así un brillante segundo puesto para Van Amersfoort Racing, mientras Maini completó el podio.

Entre los demás pilotos latinoamericanos, Noel León completó otra sólida actuación al finalizar séptimo y sumar puntos importantes para mantenerse entre los cinco primeros del campeonato. Duerksen, cuya estrategia también lo llevó a liderar parte de la competencia, terminó noveno tras realizar su parada más tarde. Nicolás Varrone tuvo una muy buena salida y se destacó con en el ritmo durante la carrera, pero un contacto en el final lo privó de luchar por el último punto de la carrera.

Con estos resultados, Tsolov pasa a liderar en solitario el campeonato de pilotos con 141 puntos, seguido por Gabriele Minì con 124. Rafael Câmara es tercero con 94 unidades, Alexander Dunne ocupa la cuarta posición con 92 y Noel León completa el top cinco con 69.

En el campeonato de equipos, Campos Racing continúa al frente con 210 puntos y la Fórmula 2 volverá a la actividad del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps.

Fórmula 2 - Silverstone, Gran Bretaña - Carrera Feature

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
N. Tsolov Campos Racing
 6 29

51'22.101

   199.389 1 25    
2 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 29

+3.233

51'25.334

 3.233 199.180 1 18    
3 India K. Maini ART Grand Prix 16 29

+7.881

51'29.982

 4.648 198.880 1 15    
4
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 29

+8.501

51'30.602

 0.620 198.840 1 12    
5
R. Câmara Invicta Racing
 1 29

+9.032

51'31.133

 0.531 198.806 1 10   2
6
G. Minì MP Motorsport
 9 29

+15.300

51'37.401

 6.268 198.404 1 8    
7
N. León Campos Racing
 5 29

+15.658

51'37.759

 0.358 198.381 1 6   1
8
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 29

+17.220

51'39.321

 1.562 198.281 1 4    
9
J. Duerksen Invicta Racing
 2 29

+17.432

51'39.533

 0.212 198.267 1 2    
10
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 29

+27.053

51'49.154

 9.621 197.654 1 1    
11
J. Bennett Trident
 25 29

+29.138

51'51.239

 2.085 197.521 1      
12
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 29

+31.286

51'53.387

 2.148 197.385 1      
13
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 29

+32.733

51'54.834

 1.447 197.293 1      
14 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 29

+33.343

51'55.444

 0.610 197.255 1      
15
M. Boya Prema Powerteam
 12 29

+33.467

51'55.568

 0.124 197.247 1      
16 United States C. Herta Hitech Racing 4 29

+33.754

51'55.855

 0.287 197.229 1      
17
L. Van Hoepen Trident
 24 29

+35.269

51'57.370

 1.515 197.133 1      
18
O. Goethe MP Motorsport
 10 29

+35.431

51'57.532

 0.162 197.123 1      
19
C. Shields AIX Racing
 21 29

+43.121

52'05.222

 7.690 196.638 1      
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 29

+44.545

52'06.646

 1.424 196.548 1      
dnf Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 16

+13 Vueltas

29'16.731

 13 Vueltas 192.880 2   Retirada  
dns
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 0

 

            
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