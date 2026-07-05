Tsolov completa el doblete en la F2 y Villagómez se destaca con otro podio en Silverstone
Nikola Tsolov se impuso en la carrera del domingo de la Fórmula 2 en Silverstone delante del mexicano Rafael Villagómez, quien repitió podio. Noel León y Joshua Duerksen, en el top 10.
Rafael Villagomez, van Amersfoort Racing, delante de Rafael Camara, Invicta Racing
Foto de: Clive Mason / Getty Images
Rafael Villagómez firmó una gran actuación para terminar segundo en la carrera principal de la Fórmula 2 en Silverstone, en una competencia en la que Nikola Tsolov hizo historia al convertirse en el primer piloto de la categoría en ganar tres carreras consecutivas tras completar el doblete del fin de semana con Campos Racing.
El mexicano de Van Amersfoort Racing apostó por una estrategia alternativa con neumáticos duros en el inicio y fue uno de los grandes protagonistas de la prueba. Mientras los pilotos de punta largaban con neumáticos blandos, Villagómez avanzó rápidamente en el clasificador y ya era cuarto en la sexta vuelta, con Joshua Duerksen también progresando hasta la sexta posición con la misma estrategia.
En la salida, Kush Maini sorprendió desde el tercer lugar para tomar el liderazgo, mientras Tsolov escaló del quinto al segundo puesto. El poleman Rafael Câmara perdió terreno en los primeros metros y más tarde fue uno de los primeros en ingresar a los boxes para cambiar neumáticos.
Con la estrategia alternativa funcionando, Villagómez heredó el liderato de la carrera y comenzó a abrir una diferencia sobre Duerksen, quien también se mantenía en posiciones de privilegio mientras administraba el desgaste de sus neumáticos duros.
Más tarde, la competencia dio un duro golpe para Sebastián Montoya. El colombiano debió abandonar en la vuelta 17 luego de detener su coche por daños en la suspensión trasera, poniendo fin anticipadamente a su participación.
En la parte delantera, Tsolov alcanzó nuevamente a Maini tras las detenciones en boxes y, después de varios intentos, logró superarlo con una maniobra por Maggots y Becketts en la vuelta 20 para tomar el liderazgo virtual de la carrera.
Villagómez realizó su parada en la vuelta 25 para montar neumáticos blandos y regresó a pista decidido a recuperar posiciones. Tras calentar los compuestos, superó primero a Câmara en Stowe y luego dejó atrás a Alexander Dunne en la recta Wellington para meterse en zona de podio.
En la penúltima vuelta completó su remontada al adelantar a Maini en Village para quedarse con el segundo lugar. No obstante, Tsolov ya había construido una ventaja suficiente y cruzó la meta con más de tres segundos de diferencia para conseguir su sexta victoria de la temporada.
Villagómez aseguró así un brillante segundo puesto para Van Amersfoort Racing, mientras Maini completó el podio.
Entre los demás pilotos latinoamericanos, Noel León completó otra sólida actuación al finalizar séptimo y sumar puntos importantes para mantenerse entre los cinco primeros del campeonato. Duerksen, cuya estrategia también lo llevó a liderar parte de la competencia, terminó noveno tras realizar su parada más tarde. Nicolás Varrone tuvo una muy buena salida y se destacó con en el ritmo durante la carrera, pero un contacto en el final lo privó de luchar por el último punto de la carrera.
Con estos resultados, Tsolov pasa a liderar en solitario el campeonato de pilotos con 141 puntos, seguido por Gabriele Minì con 124. Rafael Câmara es tercero con 94 unidades, Alexander Dunne ocupa la cuarta posición con 92 y Noel León completa el top cinco con 69.
En el campeonato de equipos, Campos Racing continúa al frente con 210 puntos y la Fórmula 2 volverá a la actividad del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps.
Fórmula 2 - Silverstone, Gran Bretaña - Carrera Feature
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|29
|
51'22.101
|199.389
|1
|25
|2
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|29
|
+3.233
51'25.334
|3.233
|199.180
|1
|18
|3
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|29
|
+7.881
51'29.982
|4.648
|198.880
|1
|15
|4
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|29
|
+8.501
51'30.602
|0.620
|198.840
|1
|12
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|29
|
+9.032
51'31.133
|0.531
|198.806
|1
|10
|2
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|29
|
+15.300
51'37.401
|6.268
|198.404
|1
|8
|7
|
N. León Campos Racing
|5
|29
|
+15.658
51'37.759
|0.358
|198.381
|1
|6
|1
|8
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|29
|
+17.220
51'39.321
|1.562
|198.281
|1
|4
|9
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|29
|
+17.432
51'39.533
|0.212
|198.267
|1
|2
|10
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|29
|
+27.053
51'49.154
|9.621
|197.654
|1
|1
|11
|
J. Bennett Trident
|25
|29
|
+29.138
51'51.239
|2.085
|197.521
|1
|12
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|29
|
+31.286
51'53.387
|2.148
|197.385
|1
|13
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|29
|
+32.733
51'54.834
|1.447
|197.293
|1
|14
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|29
|
+33.343
51'55.444
|0.610
|197.255
|1
|15
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|29
|
+33.467
51'55.568
|0.124
|197.247
|1
|16
|C. Herta Hitech Racing
|4
|29
|
+33.754
51'55.855
|0.287
|197.229
|1
|17
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|29
|
+35.269
51'57.370
|1.515
|197.133
|1
|18
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|29
|
+35.431
51'57.532
|0.162
|197.123
|1
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|29
|
+43.121
52'05.222
|7.690
|196.638
|1
|20
|E. Jr. AIX Racing
|20
|29
|
+44.545
52'06.646
|1.424
|196.548
|1
|dnf
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|16
|
+13 Vueltas
29'16.731
|13 Vueltas
|192.880
|2
|Retirada
|dns
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|0
|
|Ver los resultados completos
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