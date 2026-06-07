F2 en Mónaco: Victoria de Tsolov con Montoya y León en el top 10

Nikola Tsolov se llevó la victoria en la carrera principal de Fórmula 2 disputada en las calles de Montecarlo, aprovechando un error de Rafael Câmara cuando ambos peleaban por el liderazgo.

El piloto de Campos Racing sumó así su segundo triunfo de la temporada, mientras que Alexander Dunne terminó segundo y Dino Beganovic completó el podio tras superar a Kush Maini en la última vuelta.

Câmara había controlado la competencia desde la pole position y durante buena parte de la carrera logró mantener a Tsolov detrás, incluso después de varios intentos del búlgaro por acercarse. Sin embargo, la estrategia de paradas y el cambio de neumáticos volvió a juntar a los dos protagonistas en el tramo decisivo.

Tras salir de boxes, Câmara conservó momentáneamente el primer puesto, pero evidenció problemas de adherencia con los neumáticos fríos. Tsolov aprovechó la situación y ambos llegaron lado a lado a la primera curva. Allí, el brasileño bloqueó los frenos, siguió de largo y terminó abandonando, dejando el camino libre para que el piloto de Campos Racing heredara el liderazgo.

Nikola Tsolov, Campos Racing Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Detrás de ellos, Dunne se mantuvo siempre en la zona del podio, mientras que Beganovic protagonizó una gran remontada en el cierre. El piloto de DAMS alcanzó a Maini en el último giro y concretó el sobrepaso que le permitió quedarse con el tercer lugar.

La competencia había comenzado con Câmara defendiendo con éxito la primera posición, mientras que Tsolov conservó el segundo puesto y Dunne el tercero. En cambio, Martinius Stenshorne perdió dos lugares en la salida al ser superado por Beganovic y Gabriele Minì.

La estrategia también fue determinante para el resultado final. Varios pilotos adelantaron sus paradas para cambiar neumáticos, aunque algunos, como Minì, perdieron terreno por una detención lenta. Maini, por su parte, estiró su primer stint y llegó a ubicarse tercero antes de pasar por boxes, pero no pudo sostener esa posición frente al ataque final de Beganovic.

Con este resultado, Tsolov celebró una victoria clave en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de Fórmula 3, capitalizando el único error de Câmara en una carrera que parecía tener controlada.

Sebastián Montoya finalizó en la octava posición, un lugar por delante de Noel León, ganador el sábado de la carrera sprint.

Joshua Duerksen terminó 15° mientras que Nicolás Varrone fue clasificado 20° tras recibir una sanción de diez segundos por salirse de la pista en la curva 1 al inicio y pasar por fuera del piano, utilizando la vía de salida de boxes. En tanto, Rafael Villagómez llegó 21°.

Fórmula 2 - Mónaco - Carrera Feature Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 N. Tsolov Campos Racing 6 42 1:00'19.442 139.401 1 25 1 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 42 +9.013 1:00'28.455 9.013 139.054 1 18 3 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 42 +26.471 1:00'45.913 17.458 138.389 1 15 4 K. Maini ART Grand Prix 16 42 +30.203 1:00'49.645 3.732 138.247 1 12 5 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 42 +30.294 1:00'49.736 0.091 138.244 1 10 6 R. Miyata Hitech Racing 3 42 +30.859 1:00'50.301 0.565 138.222 1 8 7 E. Jr. AIX Racing 20 42 +40.542 1:00'59.984 9.683 137.856 1 6 8 S. Montoya Prema Powerteam 11 42 +42.157 1:01'01.599 1.615 137.796 1 4 9 N. León Campos Racing 5 42 +42.506 1:01'01.948 0.349 137.783 1 2 10 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 42 +43.015 1:01'02.457 0.509 137.763 1 1 11 G. Minì MP Motorsport 9 42 +43.573 1:01'03.015 0.558 137.742 1 12 L. Van Hoepen Trident 24 42 +47.323 1:01'06.765 3.750 137.602 1 13 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 42 +48.010 1:01'07.452 0.687 137.576 1 14 O. Goethe MP Motorsport 10 42 +55.610 1:01'15.052 7.600 137.291 1 15 J. Duerksen Invicta Racing 2 42 +1'05.734 1:01'25.176 10.124 136.914 1 16 M. Boya Prema Powerteam 12 42 +1'10.603 1:01'30.045 4.869 136.733 1 17 C. Shields AIX Racing 21 42 +1'10.691 1:01'30.133 0.088 136.730 1 18 J. Bennett Trident 25 42 +1'13.229 1:01'32.671 2.538 136.636 1 19 C. Herta Hitech Racing 4 42 +1'15.197 1:01'34.639 1.968 136.563 1 20 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 42 +1'17.159 1:01'36.601 1.962 136.491 1 21 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 42 +1'21.546 1:01'40.988 4.387 136.329 2 dnf R. Câmara Invicta Racing 1 34 +8 Vueltas 49'03.379 8 Vueltas 138.768 1 Retirada