“El coche era un cohete”: Noel León tras firmar su primera pole en Fórmula 2
El piloto regiomontano de Campos Racing sorprendió en el Red Bull Ring al conseguir su primera posición de privilegio sin usar la succión.
Noel León, Campos Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
La temporada 2026 del piloto mexicano Noel León en la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1, ha ido en ascenso. Luego de un complicado arranque en Australia logró su primera pole position en la categoría para tomar el puesto de honor en la competencia del domingo en Austria, mientras que el sábado arrancará décimo.
Cuando León logró la pole position en Spielberg celebró de una forma peculiar diciendo “esto es tener los huevos grandes”, un grito que liberaba la presión que tenía en clasificación, porque a pesar de haber ganado ya dos carreras sprint la ronda de los viernes se le había complicado.
Tras bajarse del monoplaza, el originario de Monterrey no ocultó su felicidad por el rendimiento. “¡Se siente genial! Fue un día muy bueno para el equipo. P1 y P3. Desde la práctica libre sabíamos que teníamos una oportunidad para la pole, el coche era un cohete. Así que sí, gracias al equipo por el increíble trabajo”.
La arriesgada estrategia sin rebufo que coronó a Noel León
Lograr una vuelta limpia en el corto trazado del Red Bull Ring representa uno de los mayores dolores de cabeza debido al intenso tráfico de la categoría. A diferencia de sus rivales, quienes buscaron la succión de otros autos, el ingeniero de León optó por enviarlo a la pista en solitario, desafiando las leyes del rebufo clásico en Austria.
“Sí, fue mucha presión porque estaba solo. La estrategia que eligió mi ingeniero fue bastante buena pero siempre arriesgada, porque no teníamos un solo coche en pista, así que no hubo rebufo. Pero sabíamos que teníamos el ritmo, así que confiamos en nosotros mismos y lo hicimos bien”, detalló el mexicano sobre la audaz maniobra táctica.
León destacó que conseguir la vuelta tuvo un reto adicional al tener que lidiar con la variación de rendimiento por las altas temperaturas que comprometían el paso del neumático super blando.
“La goma estuvo bastante bien, incluso para dos vueltas. Cuando vi que en el primer intento no mejoraban mi tiempo de vuelta, me preocupé por el segundo intento porque en el primer juego mejoré un poco. Así que sí, siempre es incómodo estar mirando los tiempos de vuelta de los demás”, concluyó el poleman de Austria.
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