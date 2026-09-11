Un coche queda en llamas en la F2 en Madrid tras un fuerte accidente

Carlos Sainz, piloto de Williams, ya había previsto condiciones caóticas antes del Gran Premio de España en el nuevo Madring de Madrid. Sus temores no tardaron en confirmarse: los entrenamientos libres de la Fórmula 2 tuvieron que ser interrumpidos tras pocos minutos después de un espectacular accidente con incendio incluido.

¿Qué había pasado? Tasanapol Inthraphuvasak, piloto del equipo ART, perdió el control de su monoplaza en la curva 19 y golpeó con fuerza marcha atrás contra la barrera de la pista. Al parecer, el sistema de combustible del coche de Fórmula 2 resultó dañado, pues poco después el monoplaza ya estaba en llamas.

Inthraphuvasak pudo salir rápidamente por sus propios medios de su monoplaza en llamas. El tailandés de 20 años resultó ileso, pero los daños en su coche podrían ser considerables. Por ello, su participación en la clasificación (a partir de las 15:00, hora local) parece más bien improbable.

Tras el accidente, el entrenamiento de Fórmula 2 quedó interrumpido durante bastante tiempo. Los equipos de intervención tuvieron primero que apagar el fuego y retirar el monoplaza; a continuación se reparó la barrera dañada. También hubo que limpiar de nuevo la pista en el lugar del accidente.

Los pilotos de Fórmula 2 empiezan con poco tiempo de entrenamiento

Cuando finalmente se reanudó la acción, solo quedaban cuatro minutos en el reloj, pero no había mucho margen para una ampliación debido al apretado calendario de la Fórmula 1. La categoría reina inicia a partir de las 13:30, hora de España, su primer entrenamiento, por lo que la sesión de Fórmula 2 solo se prolongó unos minutos.

Para los pilotos de Fórmula 2 esto es especialmente amargo: a diferencia de los talentos de la Fórmula 3, no pudieron acumular kilómetros de prueba en el nuevo circuito urbano antes del fin de semana. Ahora, además, les falta un valioso tiempo de entrenamiento. Mientras tanto, el primer mejor tiempo de los entrenamientos fue para el líder de la general, el piloto de Campos Nikola Tsolov.

La segunda posición fue para el argentino Nicolás Varrone, seguido de Rafael Villagómez, su compañero en el equipo Van Amersfoort Racing.

Antes, la Fórmula 3 ya había rodado en el Madring. Después de que la serie de promoción llamara mucho la atención con un test caótico hace dos semanas, la primera sesión del fin de semana transcurrió de forma bastante menos espectacular. Solo poco antes de que se agotara el tiempo, el piloto de DAMS Nicola Lacorte tocó la barrera en la curva 9 y provocó una bandera roja.