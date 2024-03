Franco Colapinto: "No sé por qué me penalizaron"

Franco Colapinto arrancó de gran manera el jueves su actividad en la Fórmula 2 en el Circuito Internacional de Sakhir al ubicarse segundo en la sesión de entrenamientos. Sin embargo, luego el argentino no pudo repetir una actuación similar en la clasificación, donde fue 16º.

Colapinto avanzó un lugar en la parrilla de salida por la sanción a Kush Maini, quen había logrado la pole position, y en el inicio se colocó en el 13º puesto tras ganar dos posiciones.

Después de un período de coche de seguridad que neutralizó la lucha en la pista, Colapinto adelantó al ecuatoriano-estadounidense Juan Manuel Correa para tomar la 12º posición mostrando un buen ritmo.

De todos modos, el avance del piloto junior de Williams en la Fórmula 1 se detuvo al recibir una penalización de stop and go de diez segundos por colocarse fuera de posición en el cajón de la parrilla de salida.

Franco Colapino, MP Motorsport (Dutch Photo Agency)

Luego de cumplir con el castigo, Colapinto concluyó la carrera en la 18º posición con su monoplaza del equipo MP Motorsport.

"No sé bien. Tuve un problema en la vuelta de formación con el embrague. Cuando lo solté no salió. Estábamos en el mapa correcto, así que no sé qué pasó. No sé por qué me penalizaron", dijo el piloto argentino en diálogo con FOX Sports México al concluir la competencia.

Pese a la frustración, Colapinto destacó lo positivo de la jornada y puso el foco en lo que será la carrera principal del sábado.

"El ritmo no era tan malo, hay que trabajar para mañana. Es una carrera más larga, con más oportunidades", comentó.

"Hay mucha degradación. Estuvimos complicados con eso. Tengo que seguir acostumbrándome a manejar despacio para ahorrar gomas y no sobrecalentarlas. Siento que estaba bien en cuanto a mi posición", finalizó.

