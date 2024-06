Colapinto y la lucha invisible de perseguir el sueño de la F1

Es un mito popular que los pilotos de carreras son todos mega-ricos y disfrutan de un estilo de vida con el que los simples mortales apenas podemos soñar. Aunque los hay que giran en estos círculos, hay un gran número que, si bien están lejos de vivir al día, pasan su carrera con muy poca seguridad laboral y se ven obligados a luchar por cada centavo que pueden reunir.

Esto es especialmente cierto en el caso de los pilotos que se ven obligados a abandonar su hogar a una edad temprana y viajar a Europa, donde se puede encontrar la gran mayoría de las oportunidades. Franco Colapinto es un ejemplo de ello. Tras dejar Argentina a los 14 años, ahora forma parte de la Academia de Pilotos de Williams junto a pilotos como Zak O'Sullivan y Jamie Chadwick, con una victoria en la Fórmula 2 y un primer test de Fórmula 1 en el bolsillo.

"Voy (a casa) para Navidad y Año Nuevo desde que tenía 14 años y me fui a vivir solo a Italia, y creo que eso es algo que a veces la gente no sabe o no entiende sobre alguien de Argentina o Sudamérica que viene (a Europa)", explica Colapinto a Motorsport.com en una charla exclusiva.

"Es muy duro para nosotros cuando tenés que venir a una edad tan temprana. Acá es mucho más profesional si querés entrar en la Fórmula 1".

"Para mí fue muy fácil tomar esa decisión porque sabía lo que quería hacer. Pero, para mi familia, dejarme solo para venir a un país donde no conocía el idioma e ir a un lugar donde no tenía ni idea de cómo eran las cosas, y quedarme en una fábrica, fue muy duro para ellos".

"Para mí también es muy duro. Pero estoy haciendo lo que me gusta y estoy intentando conseguir aquello por lo que he trabajado durante tanto tiempo. Me parece normal y lo correcto. Pero sé que para la familia es muy duro".

La gran victoria de Colapinto en la F3 llegó en su segundo fin de semana, cuando se impuso en la carrera al sprint de Imola 2022. Foto de: Red Bull Content Pool

Parte del desafío invisible llega después de salir del coche ya que, para la gran mayoría de los pilotos, hay muchos más días difíciles que positivos. Sin un hombro familiar en el que apoyarse en esos momentos, Colapinto admite una sensación de soledad.

"Ha empezado a sentirse más normal", explica. "Pero cuando tenés malas carreras o malos resultados, o simplemente tenés problemas en algún momento del año, es duro porque llegás a casa y estás solo, mientras que los pilotos europeos tienen vuelos de vuelta a casa y están con la familia".

"Creo que es mucho más fácil (para ellos) en términos de apoyo y es algo con lo que nosotros luchamos. Por supuesto, ahora soy mucho más maduro y he crecido desde que vine a Europa por primera vez. Pero, al principio, fue duro. Eso es lo que realmente te hace crecer mucho".

"Cuando hice Le Mans a los 17 años, fue una experiencia muy buena, pero, por supuesto, pasar a la resistencia tan pronto, te hace sentir que la Fórmula 1 está un poco más lejos de repente"

Franco Colapinto

"Por supuesto, cuando ganás, siempre es mucho más fácil porque todo el mundo está de tu lado, todo va bien y es cuando tenés a todo el mundo a tu lado. El momento realmente duro es cuando nada va tan bien y no tenés a nadie, o no mucha gente, a tu alrededor o a tu lado. Es entonces cuando realmente sentís la necesidad de tu familia".

Colapinto se ha abierto camino en categorías predominantemente de monoplazas desde que ganó el título de la F4 Española en 2019, pero también ha competido en coches deportivos. Fue un ganador de carreras cuando pisó la European Le Mans Series en 2021, e hizo su debut en las 24 Horas de Le Mansese mismo año, donde terminó séptimo en LMP2 con un ORECA de Algarve Pro Racing inscrito bajo la bandera de G-Drive.

Aparte del argentino, dentro de la actual parrilla de la F2 sólo Juan Manuel Correa Ritomo Miyata han disputado las 24 Horas de Le Mans, aunque Kush Maini también tiene experiencia en el Campeonato del Mundo de Resistencia tras una única aparición en Bahréin en 2021.

Colapinto también corrió en la Fórmula Regional European Series que sustituyó a la Fórmula Renault Eurocup, e hizo su debut en GT3 con un Audi pilotado por el WRT en las 24 Horas de Spa. Pero aunque el argentino estaba ampliando sus horizontes en diferentes categorías, llegó a preocuparle que se estaba desviando "del camino hacia la Fórmula 1".

Colapinto temía haberse desviado del camino hacia la F1 al pasarse brevemente a las carreras de resistencia. Foto de: Rainier Ehrhardt

"Mis mánagers seguían poniéndome en situación de estar luchando ahí arriba en los campeonatos y de adquirir mucha experiencia y estar siempre rodeado de gente de la que podía aprender bastante", dice sobre la agencia Bullet Sports Management que dirige el campeón de GT de la FIA Jamie Campbell-Walter. "Cuando hice Le Mans con 17 años, fue una experiencia muy buena pero, claro, pasar a la resistencia tan pronto, te hace sentir que la Fórmula 1 está un poco más lejos de repente".

"Cuando empecé a correr en Fórmula 4, gané el campeonato. Pero después de eso, no tenía presupuesto para nada más y ahí es donde mis managers me encontraron y empezaron a trabajar conmigo para intentar encontrar patrocinadores e inversores para intentar financiar mi carrera".

"Lo han hecho increíblemente bien, sin ningún presupuesto, encontrando gente de Europa al principio. Conseguimos correr en la Fórmula Renault y MP también me ha apoyado mucho y ha estado conmigo durante la mayor parte de mi carrera, así que han sido una parte muy importante de este viaje".

"Ha habido altibajos debido al presupuesto. Llegás a enero o febrero y todavía no sabés si vas a correr, y eso hace que te sientas un poco tenso y ansioso por saber si vas a correr o no".

"Llega un momento en que parece normal llegar a febrero y no saber dónde vas a competir ni con qué equipo. Pero no es normal".

En enero de 2023, Colapinto logró su "sueño" de afiliarse a un equipo de F1 cuando firmó con la Williams Driver Academy, lo que añadió más leña a su deseo de conseguir un asiento en la F1.

Colapinto, que forma parte de la Williams Driver Academy, ha disfrutado de su primer contacto con la F1. Foto: Williams

Estas esperanzas se vieron reforzadas por su primera victoria en F2 en la carrera sprint de Imola, asegurada con un audaz adelantamiento en la última vuelta a Paul Aron , antes de terminar quinto en la segunda carrera de ese fin de semana. Colapinto , que ha terminado cuatro veces entre los cinco primeros en seis carreras, es uno de los pilotos más en forma de la categoría.

Y ello a pesar de su limitado programa de pruebas, ya que las restricciones económicas a las que se ve sometido le limitan a las sesiones oficiales, como una reciente prueba de F2 en España.

Lo que lo hace más notable es que lo ha conseguido sin contar con el presupuesto necesario para terminar la temporada. Colapinto revela: "Estamos sufriendo con el presupuesto para completar la temporada de Fórmula 2 y estábamos sufriendo con el presupuesto para completar la temporada de Fórmula 3".

"Creo que la falta de preparación es lo que nadie ve y, por mi parte, mi preparación se ha hecho durante la temporada, lo que ha dificultado las primeras carreras y ha hecho que no pareciera un inicio de año fantástico, pero seguía poniéndome al día. Todavía estaba arreglando cosas en un fin de semana de carreras para el que sólo tenés una sesión de entrenamientos de 45 minutos en y sólo tenés cuatro o cinco vueltas rápidas antes de entrar directamente en la clasificación."

"Es parte de mi vida hoy en día y para llegar donde quiero, este es el camino, y estoy súper contento de hacerlo" Franco Colapinto

A la pregunta de si, teniendo en cuenta la relativa falta de pruebas, cree que sus logros están siendo pasados por alto en comparación con el comienzo constante de Andrea Kimi Antonelli , un piloto que ha sido fuertemente vinculado para ser el sustituto de Lewis Hamilton en el equipo Mercedes F1 en 2025, añadió: "Esa es la mayor diferencia que tengo con muchos otros pilotos y eso es lo que quizás he pagado un poco en esta primera parte del año. Gente que tiene tanto apoyo como Antonelli, han probado en tantas pistas, ya han estado en Qatar y en pistas en las que sería imposible pensar en probar para nosotros."

A pesar de, y posiblemente debido al "duro" camino que se ha forjado para escalar en la pirámide del automovilismo, Colapinto está decidido a dar el paso definitivo.

Volviendo al tema de sus padres, concluye: "Ganar una carrera en Fórmula 2, sé lo orgullosos que están de ello y han estado viendo las carreras juntos en Argentina y me han apoyado mucho en cada decisión que he tomado".

"Por supuesto, me extrañan, pero hoy en día forma parte de mi vida y para llegar donde quiero, éste es el camino, y estoy súper contento de hacerlo y de seguir haciéndolo el resto de mi vida".