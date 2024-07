Colapinto explica con "bronca" su abandono en Bélgica

Franco Colapinto terminó sin puntos el fin de semana de la Fórmula 2 en Bélgica tras cosechar un abandono por problemas en su monoplaza del equipo MP Motorsport en la carrera principal de la cita belga.

El piloto argentino, que forma parte de la academia de pilotos del equipo Williams de Fórmula 1, comenzó la carrera desde la séptima posición en la parrilla, pero se detuvo a poco de iniciada la competencia.

El coche de Colapinto perdió potencia repentinamente al transitar la recta de Kemmel, que sigue a las curvas Eau Rouge y Raidillon del circuito de Spa Francorchamps, quedándose sin más opción que abandonar la carrera.

"Otra carrera más sin sumar, la tercera consecutiva que no sumo y ninguna de las tres tuve algo que ver en lo que pasó. Me da un poco de bronca porque perdimos muchos puntos otra vez", comenzó Colapinto a reflexionar sobre la jornada en diálogo con ESPN.

"Hoy era una carrera para terminar en el podio o entre los cuatro primeros, creo, viendo que estaba pasando a (Jak) Crawford cuando se me paró el auto y teníamos una buena estrategia que (después) funcionó bastante bien".

Colapinto, que el sábado fue octavo en una acortada carrera sprint que entregó puntos solo a los cinco primeros, se mostró decepcionado por su seguidilla de resultados, ya que también venía de un fin de semana difícil en Hungría.

"Es solo bronca porque cuando no hacés nada mal pero las cosas no salen y te pasan cosas fuera tu control... Son tres carreras seguidas y de estar en un buen lugar en el campeonato para hasta pelear por el primer o segundo lugar al final del año, que pasen estas cosas... da bronca. Pero ahora un rato de descanso y a preparar las careras que vienen", comentó.

Sobre el problema en el coche que lo llevó al abandono, el piloto de 21 años explicó: "Se paró. Tenemos siempre un problema que se sobrecalienta bastante el auto en las largadas. Estaba como siempre sobrecalentado y tuve un problema en el embrague, me parece".

"Espero que se haya roto el motor porque es bastante malo, así que sería bastante bueno que se haya roto, pero creo que no tiene nada que ver. Debe ser un sensor. Tiene miles sensores y se rompen cada dos por tres. Les paso a varios pilotos en la temporada, a mi me pasó en otros momentos que tuve problemas de sensores. Ahora seguramente fue algo de eso, de sobrecalentamiento. No sé, después veremos".

Colapinto se encuentra sexto en el campeonato de la Fórmula 2 con 96 puntos, cuatro unidades por detrás de Crawford, el quinto. Isack Hadjar lidera con 165 puntos.

La temporada continuará el fin de semana del 30 de agosto al 1º de septiembre en el circuito de Monza, en Italia.