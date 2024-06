Un Colapinto “muy caliente” explica por qué se le escapó la pole en Barcelona

El argentino Franco Colapinto fue un gran protagonista este viernes de la Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario este fin de semana de la sexta ronda del campeonato antesala de la Fórmula 1.

El piloto del equipo MP Motorsport fue tercero en el único entrenamiento libre y luego fue un claro contendiente a la pole position al momento de la sesión de clasificación.

Colapinto se encontraba sexto antes que los protagonistas de la Fórmula 2 salieran a la pista nuevamente en los minutos finales para definir el orden de salida de las carreras del sábado y el domingo, y el resultado fue realmente emocionante.

Paul Aron, del equipo Hitech Pulse-Eight, marcó una vuelta de 1m24s766 y poco después Colapinto cruzó la meta en 1m24s772 para colocarse parcialmente segundo, a solo seis milésimas de la pole antes de ser relegado al tercer lugar por un registro de 1m24s768 de Jak Crawford, del equipo DAMS.

Colapinto se mostró con sensaciones encontradas una vez terminada la clasificación, ya que por un lado estaba satisfecho por su posición y por contar con un coche muy competitivo, pero por el otro se lamentaba no haber terminado la sesión en lo más alto.

"Estaba para hacer la pole, no para pelearla. Estoy muy caliente", arrancó Colapinto su diálogo con ESPN.

Franco Colapinto, MP Motorsport (Dutch Photo Agency)

El argentino luego explicó por qué se le escapó la pole position en los instantes finales en Barcelona.

"En el último sector las gomas de atrás estaban muy sobrecalentadas. Salí tratando de hacer una vuelta de calentamiento un poco más lenta porque en el primer run había llegado a la última parte y había tenido mucho oversteer, tenía muy poco grip atrás, y en la última vuelta hice una buena curva 10, estaban mucho mejor las gomas, salí patinando un poco en la 10, y cuando doblé en la curva 12 no tenía gomas atrás, no tenía nada de agarre y perdí un montón de tiempo. Igual en la última curva tuve un snap grande al entrar y al salir y perdí tres décimas más", detalló el argentino.

Colapinto continuó mostrando su bronca por haber dejado escapar la chance de una pole position en la F2: "No puede ser… por seis milésimas. No sé cuánto es... es pasar el cambio un poco después. Entonces cuando perdés la pole por eso... Estoy contento, pero estoy muy caliente y creo que voy a estar contento en un rato pero ahora estoy enojado conmigo porque tendría que haber hecho la pole".

El ganador de la carrera sprint de Imola este año valoró el hecho de contar con un monoplaza competitivo para lo que resta del fin de semana español.

"Sí, tengo el auto. Ese paso que dimos (con el auto) en la segunda mitad de la temporada, estamos muy fuertes ahora en todo momento y tengo confianza", aseguró.

Por último, Colapinto explicó el susto que se llevó al cruzar la meta en la clasificación, cuando se fue hacia el pasto sobre la recta principal del circuito, aunque pudo retomar la marcha sin mayores inconvenientes.

"Pasé por la línea, vi el tiempo, vi que quedé segundo (en ese momento) y no miré más para adelante. Estaba a las puteadas adentro del casco, ¡menos mal que no tenía la radio abierta! No miré más para adelante y me fui al pasto. Menos mal que lo salvé, porque ya veo que hacía una bandera roja y me sacaban el tiempo. ¡Lo único que faltaba!", finalizó.

Colapinto arrancará octavo el sábado en la carrera sprint de la F2 en Barcelona, antes de ubicarse tercero el domingo para la carrera principal.