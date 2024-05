Colapinto: "Voy a tener muchas oportunidades de mostrar mi velocidad"

Franco Colapinto llegó con muchas expectativas a la Fórmula 2 después de destacarse en las últimas temporadas en la Fórmula 3, pero las tres primeras rondas del certamen 2024 no permitieron ver, por diferentes motivos, todo el potencial del argentino.

El piloto del MP Motorsport pasó por diferentes circunstancias entre Bahréin, Yeda y Australia, alternando mala fortuna, algunos errores propios y problemas con el coche, todas situaciones que lo tienen 13º en el campeonato con seis puntos antes de Imola, aunque podría estar en el top 10 de no haber sido por una exclusión en la carrera principal de Melbourne.

"Es un campeonato muy competitivo. Creo que todos lo sabíamos y, sin embargo, hay muchos aspectos y factores diferentes que quizá tengas que controlar mucho más que en la F3. Así que estamos trabajando en la primera parte de la temporada e intentando entender lo que no hemos hecho tan bien y tratar de solucionarlo", dijo Colapinto en diálogo con Motorsport.com en Imola.

Franco Colapinto, MP Motorsport (Dutch Photo Agency)

Al ser preguntado si la temporada había resultado más dura de lo esperado hasta aquí, Colapinto analizó: "Ha sido duro. Creo que no me ayudé tampoco para que sea un poco más fácil. Así que es sólo una cuestión de trabajar más con el equipo y entender lo que tendría que mejorar, lo que no estoy haciendo tan bien y qué cosas estoy haciendo bien y sólo tratar de mejorar a partir de ahí".

"Creo que hemos tenido algunas carreras difíciles, algunas muy buenas también, pero con muchos altibajos y no fuimos lo suficientemente consistentes como para mostrar nuestro verdadero potencial, así que vamos a ver lo que podemos hacer aquí", comentó.

Pese a los vaivenes de las primeras rondas, el piloto de 20 años se muestra confiado en que podrá comenzar a cosechar mejores resultados en la F2, potencialmente este mismo fin de semana en Imola, donde el viernes fue noveno en la clasificación, lo que le permitirá salir en la primera fila en la carrera sprint del sábado.

"Creo que es sólo el principio, es un año muy largo y vamos a tener muchas oportunidades de demostrar la velocidad que tanto el coche como yo tenemos, así que no estoy preocupado. Espero tener un buen fin de semana acá en Italia. Creo que tenemos un coche rápido para este tipo de circuitos y es un circuito increíble para manejar".

El argentino, que forma parte del programa de jóvenes pilotos del equipo Williams de Fórmula 1, no se inquieta por la posible presión que pueda traer no haber obtenido aún un podio en la temporada.

"Siempre hay presión y, por supuesto, cuando no te va tan bien, la presión siempre aumenta un poco más, pero creo que es algo normal en el deporte y es así, así que simplemente lo hago lo mejor que puedo, intento dar un paso en la dirección correcta y ya veremos cómo va", finalizó.