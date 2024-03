La FIA aclara por qué sancionó a Colapinto en Bahréin

Franco Colapinto vivió un viernes complicado en el Circuito Internacional de Sakhir en el desarrollo de la primera carrera de la temporada 2024 de la FIA Fórmula 2, donde el argentino compite para el equipo MP Motorsport.

Colapinto debía iniciar desde la 15º posición hoy tras ganar una posición ante la sanción que recibió Kush Maini, autor de la pole position, tras encontrarse una infracción técnica en su monoplaza.

Sin embargo, las cosas para el argentino se pusieron difíciles desde antes de iniciarse la carrera, ya que su monoplaza no movió en el momento que debía hacerlo en la vuelta de formación, lo que le hizo perder tres posiciones en el orden.

Como Colapinto no recuperó todo lo perdido antes de cruzar la primera línea del Safety Car y se colocó en su cajón de partida original para arrancar la competencia, los comisarios deportivos le aplicaron el stop and go de diez segundos a cumplir en los pits.

Los comisarios indicaron que Colapinto cometió una infracción al Artículo 37.8 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 2 al no entrar al pitlane al final de la vuelta de formación y tomar la salida desde allí por encontrarse fuera de posición en el orden.

Colapinto había declarado no entender la razón del castigo al terminar la carrera, donde fue 18º.

"No sé bien. Tuve un problema en la vuelta de formación con el embrague. Cuando lo solté no salió. Estábamos en el mapa correcto, así que no sé qué pasó. No sé por qué me penalizaron", dijo el piloto argentino en diálogo con FOX Sports México.

Esta es la explicación completa de los comisarios deportivos de la FIA:

"Los comisarios examinaron las pruebas de video y GPS. Tras considerar el asunto exhaustivamente, los comisarios determinaron que el coche 12 se retrasó al salir de la parrilla (en la vuelta de formación) y fue adelantado por varios coches. El coche 12 no restableció el orden de salida original de la parrilla antes de llegar a la línea de Safety Car 1 y procedió a iniciar la carrera desde su posición asignada en la parrilla en lugar de entrar en boxes y empezar desde el final del pitlane. Se aplicó la penalización especificada por el reglamento".

El sábado Colapinto tomará parte de la carrera principal de la F1 en Bahréin, donde volverá a salir desde la 15º posición.